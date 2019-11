Natale fai da te | Alberi e Angeli natalizi in feltro -VIDEO-

Il Natale è vicino e per chi ama le decorazioni e i regalini fai da te, proponiamo dei bellissimi alberelli e angeli natalizi da realizzare con il feltro e senza bisogno di eseguire nessuna cucitura.

Siete delle appassionate del fai da te ed in particolare dei lavoretti natalizi? Non fatevi sfuggire questo meraviglioso video tutorial in cui potrete imparare a realizzare dei bellissimi ed originali alberi e angioletti di Natale con il feltro, un materiale molto versatile e semplice da lavorare anche dai bambini.

Questi piccoli manufatti saranno perfetti per decorare la casa o anche per essere donati alle persone che amiamo magari accompagnati da qualche dolce tipico o da dei cioccolatini.

Come realizzare gli alberi e gli angeli natalizi in feltro, il video tutorial

Per realizzare gli alberi e gli angeli in feltro, avrete bisogno di:

pannolenci stampato a tema natalizio un foglio 20X30

gomma crepla glitterata oro o argento

cartoncini avorio formato A4

colla a caldo

testina di legno

fili d’angelo

Con il cartoncino creare un cono fermandolo con un goccio di colla a caldo. Livellare ilbordo del cono con un paio di forbici. Poi prendere il pannolenci stampato tagliando delle strisce da 10X30 e dopo aver piegato a metà la striscia incollandola sul bordino superiore della piegatura. Sul feltro piegato praticare degli intagli per tutta la lunghezza.

Dopo aver creato la prima striscia di feltro si dovrà incollare alla base del cono. Proseguire in questo modo, creando strisce con gli intagli e applicandole una sopra all’altra. Alla fine si avrà un effetto bellissimo di frange sovrapposte. Alla fine per realizzare l’albero si chiuderà la punta e si aggiungerà una stellina ritagliata dalla gomma crepla glitterata. L’albero potrà essere personalizzato da puntali diversi, colori e altri simboli natalizi.

Per creare l’angelo, si dovrà attaccare alla fine dell’albero una testina di legno al posto del puntale, dei capelli fatti con i fili d’angelo e delle bellissime ali ritagliate dalla gomma crepla glitterata. Il corpo dell’angioletto potrà avere una variante a livello del tronco, applicando una striscia di feltro liscia al posto delle frange. Non vi resta che seguire il video tutorial!