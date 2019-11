Ricette facili e veloci con la zucca | Scopri come prepararle

Ricette facili e veloci da preparare con la zucca, un ortaggio versatile che si può preparare in diversi modi. Scopriamo 4 ricette gustose e leggere.

Ricette facili e veloci con la zucca (IstockPhotos)

La zucca è un ortaggio molto versatile, con cui si possono preparare diversi piatti dagli antipasti ai dolci. Ha un gusto tendenzialmente dolce, perciò la rende adatta anche per preparazioni dei dolci, come i muffin e il plumcake.

La zucca si può cuocere a vapore, alla griglia, si può cuocere al forno o addirittura friggere. Ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo e non solo, può avere anche degli effetti collaterali.

Noi di CheDonna.it abbiamo selezionato alcune ricette con la zucca che possano accontentare un po’ tutte le esigenze, scopriamo quali sono.

1. Zucca al forno

Zucca al forno (IstockPhotos)

La zucca al forno è un gustoso contorno, vediamo come preparare un bel piatto sano e light ideale sia per chi segue una dieta dimagrante o chi ha poco tempo a disposizione e vuole portare in tavola questo prezioso alimento. Potete accompagnarla con formaggi freschi o stagionati, oppure con pesce e carne. Vediamo come preparare la zucca al forno.

Ingredienti per 4 persone 600 g di zucca gialla

un pò di rosmarino

4 spicchi di aglio

1 pizzico di pepe nero

olio extravergine di oliva q.b.

sale grosso q.b.

Preparazione

Ecco tutti i passaggi da eseguire:

Pulite la zucca dalla buccia e dai semini: tagliatela a pezzi e mettetela in una ciotola. Aromatizzatela con il rosmarino e il pepe nero. Aggiungete gli spicchi di aglio schiacciati e togliete il guscio. Distribuite un pò di sale grosso e un pò di olio extravergine di oliva senza esagerare. Amalgamate tutti gli ingredienti e coprite la ciotola e lasciate marinare la zucca per 1 ora a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, versate la zucca in una teglia ricoperta di carta forno ed infornatela, in forno già caldo per circa 20 minuti in forno statico a 250° C . Appena sarà cotta, sfornatela , conditela con olio extravergine di oliva e servite.

2. Crema di zucca alla cannella

Crema di zucca con cannella (IstockPhotos)

Questa ricetta è perfetta da servire quando fuori fa freddo, è un piatto che accontenta tutti. E’ un primo piatto originale e molto aromatico, perchè viene preparato con la cannella, che donerà al vostro palato una piacevole sensazioni. Piatto caldo adatto alla stagione fredda, si può gustare anche la sera e servitela con dei crostini. Vediamo come realizzarla in poco tempo.

Ingredienti per 4 persone 600 g di Zucca

250 g di Patate

2 Cipollotti

1 manciata di Prezzemolo

10 g di Burro

4 cucchiai di Olio extravergine di oliva

Cannella q.b.

Sale q.b.

Erba cipollina q.b.

500 ml di Brodo vegetale

Preparazione

Per preparare la crema di zucca seguite questi step e vi garantiamo un piatto davvero squisito che piacerà a tutti.

Pulite e lavate bene i cipollotti: tagliateli grossolanamente e metteteli in una pentola, li fate rosolare con l’olio ed il burro, fino a quando non diverranno morbidi e dorati. Pelate le patate e tagliatele a cubetti: unitele al soffritto e lasciatele cuocere. Pulite la zucca privandola della buccia e tagliatela a dadini non troppo grandi. Unite i dadini di zucca alle patate: lasciate che si ammorbidiscano. Coprite con il brodo caldo e lasciate cuocere per circa trenta minuti con il coperchio. Quando la zucca sarà cotta, passatela al passaverdura e rimettetela nella pentola di cottura. Aggiungete il prezzemolo e l’erba cipollina tritati finemente. Spolverizzate con la cannella e rimettete sul fuoco qualche minuto, fino a quando non avrà la cremosità che desiderate. La crema di zucca alla cannella e pronta per essere servita calda.

3. Hamburger di zucca

Hamburger di zucca (IstockPhotos)

Vi siete annoiati di preparare hamburger di carne? Volete hamburger vegetariani? Questa ricetta fa proprio al caso vostro.

Gli hamburger di zucca sono un secondo piatto, leggero e saporito, adatto a tutta la famiglia soprattutto ai più piccoli. Lo potete gustare nel piatto accompagnato da un insalata oppure per farcire un panino. Il consiglio è di servirli caldi, perchè sono più saporiti, vediamo come realizzare questa ricetta.

Ingredienti per 8 persone 250 g di Zucca

150 g di Pane raffermo

1 cucchiaino di Sale

2 spicchi di Aglio

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 Uovo

Sale q.b.

Olio di semi q.b.

8 cucchiai di Farina di mais

Preparazione

Seguite tutti i passaggi per bene.

Mettete in ammollo il pane raffermo per almeno 10-15 minuti: trascorso il tempo lo strizzate e lo lasciate da parte in una ciotola. Lavate, sbucciate e tagliate la zucca a dadini. Cuocete al vapore per circa 10 minuti. Aggiungete il pane raffermo ben sbriciolato. Aggiustate con il sale, aggiungete l’aglio schiacciato e il parmigiano reggiano grattugiato. Mettete l’uovo e mescolate bene. Schiacciate la zucca con una forchetta e aggiungetela ancora calda all’impasto. Mescolate bene il tutto. Sul piano di lavoro versate mezzo cucchiaio di farina di mais, al centro mettete un cucchiaio e mezzo dell’impasto di pane e zucca. Disponete sopra il cerchio di acciaio e con le dite date la forma al vostro hamburger. Cospargete sopra la farina di mais. Friggete gli hamburger di zucca in padella antiaderente con un po’ d’olio, circa 2 minuti da ogni lato. Adagiateli in un piatto con carta assorbente da cucina. Gli hamburger sono pronti per essere serviti e gustati ancora caldi.

4. Gnocchi di zucca con salsa al Parmigiano

Gnocchi di zucca con salsa al Parmigiano

Desiderate un primo piatto gustoso e molto particolare che delizierà tutti gli ospiti? Gli gnocchi di zucca con salsa al parmigiano sono il piatto perfetto da servire quando avete ospiti a casa.

Il sapore dolce e delicato della zucca si sposa con il sapore deciso del parmigiano, vediamo come realizzare questa ricetta facile e veloce.

Ingredienti per 4 persone 250 g di zucca

200 g di farina

2 patate

1 uovo

100 g di parmigiano reggiano

250 ml di latte

50 g di burro

sale q.b.

basilico q.b. Preparazione

Ecco tutti i passaggi da seguire, si inizia dalla preparazione degli gnocchi.

Lavate e tagliate la zucca a cubetti e sistematela su una placca da forno. Infornatela 150 gradi per 15-20 minuti: quando la zucca sarà cotta e avrà perso gran parte della sua acqua, la sfornate. Schiacciatela con una forchetta, tenetela un pò da parte per decorare il piatto. Fate bollire le patate in acqua salata: quando saranno cotte, scolatele e lasciatele raffreddare. Sbucciatele e riducetele in purea. Sistemate 150 grammi di farina a fontana su un piano da lavoro e aprite l’uovo nel centro. Aggiungete il sale e unite la purea di zucca e di patate. Impastate fino a quando non avrete ottenuto un impasto omogeneo: è importante che non si attacchi alle mani. Dividete l’impasto in piccoli salsicciotti di circa 3-4 centimetri. Metteteli su una spianatoia ricoperta di farina, in modo che non si attacchino. In un pentolino fate sciogliere il burro. Aggiungete la farina rimasta e mescolate fino a quando il composto non si stacca dai bordi del pentolino. Versate il latte tiepido a filo: mescolate fino ad ottenere una crema omogenea e liscia. Spolverizzate con il Parmigiano reggiano grattugiato e mescolate. Fate cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata fino a quando non cominciano a venire a galla. Scolateli e trasferiteli in una ciotola: conditeli con la salsa al Parmigiano e la zucca messa da parte, distribuite un pò di basilico spezzettato.

Servite gli gnocchi di zucca con salsa al parmigiano e gustateli caldi.