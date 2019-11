Albero di Natale in stile moderno | realizzato con materiali originali

L’albero di Natale in stile moderno è un’ idea particolare e di tendenza soprattutto per chi non ama il classico abete vero o artificiale.

Il Natale è quasi alle porte, e l’albero è il segno inconfondibile delle feste natalizie, potete sbizzarrirvi in diversi modi per abbellire il vostro albero di Natale.

Innanzitutto l’albero di Natale si deve adattare al vostro arredamento, sicuramente se avete una casa moderna, non si adatta un albero in stile shabby chic e viceversa.

Ci sono diversi modi per realizzare un bellissimo albero di Natale, si può scegliere tra quello artificiale a quello vero, da quello in legno a quello in ceramica da mettere su una mensola o su un mobile.

Le soluzioni sono davvero tantissime, anche per chi è alla ricerca di un albero di Natale dallo stile moderno e originale, non scoraggiatevi, affidatevi a noi di CheDonna.it con tante idee per addobbare un albero di Natale moderno.

Albero di natale: design originale

Albero di natale con rametti di legno

Per molte persone l’albero di Natale è visto come qualcosa di tradizionale e classico, quindi decorato solo con elementi classici come le palline, fili d’angelo e luci, e con colori come:

blu

rosso

dorato

argentato

bianco

Ma non è così, ci sono tantissime possibilità di realizzare un albero di Natale completamente moderno e stravagante.

E’consigliato per chi rispetta l’ambiente o per chi è stanco del solito albero con palline e lucine rosse e dorate.

Gli alberi più utilizzati in questi ultimi anni, che sono diventati una vera e proprio tendenza sono realizzati in:

legno : la scelta più frequente, potete realizzare alberi con bastoni da caminetto, listarelle o bacchette di legno.

: la scelta più frequente, potete realizzare alberi con bastoni da caminetto, listarelle o bacchette di legno. carta o cartone riciclato : come un albero realizzato con rotoli di carta igienica, oppure molto di tendenza un albero con pirottini per muffin. In alternativa potete realizzare un albero con i fogli di carta arrotolati appesi come fossero rami di un abete ad un bastone di legno.

: come un albero realizzato con rotoli di carta igienica, oppure molto di tendenza un albero con pirottini per muffin. In alternativa potete realizzare un albero con i fogli di carta arrotolati appesi come fossero rami di un abete ad un bastone di legno. metallo e ceramica: sono utilizzati soprattutto quando non si ha spazio e si devono poggiare sul mobile.

Esaminiamo meglio i diversi alberi realizzati con materiali diversi.

Albero di Natale in legno da parete

L‘albero di Natale in legno, è un’ultima tendenza che sostituisce l’abete vero o quello artificiale, un modo alternativo. E’ un’idea originale e soprattutto economica, è un albero che si adatta agli arredamenti moderni e non solo anche allo stile country chic.

Ecco alcuni suggerimenti da seguire per realizzare alberi da appendere:

con rametti: perfetto per chi ha poco spazio, che non permette di poggiarlo a terra. Quello più gettonato è l’albero realizzato con i rami d’albero dalle lunghezze crescenti, questi sono uniti tra loro con una corda.Un albero perfetto per gli arredamenti in stile rustico. Potete abbellirlo, applicando delle piccole decorazioni in legno o della frutta essiccata o della cannella.

perfetto per chi ha poco spazio, che non permette di poggiarlo a terra. Quello più gettonato è l’albero realizzato con i rami d’albero dalle lunghezze crescenti, questi sono uniti tra loro con una corda.Un albero perfetto per gli arredamenti in stile rustico. Potete abbellirlo, applicando delle piccole decorazioni in legno o della frutta essiccata o della cannella. con materiale di riciclo : è capitato a tutti di conservare con gli anni diversi oggetti che non vogliamo proprio buttarli perchè ci siamo affezionati. Ci riferiamo a righelli in legno usurati, gambe tornite di un tavolo o vecchi pomi di cassetti sia in ceramica che in ferro battutto. Non ci sono limiti con la fantasia e la reperibilità del materiale.

: è capitato a tutti di conservare con gli anni diversi oggetti che non vogliamo proprio buttarli perchè ci siamo affezionati. Ci riferiamo a righelli in legno usurati, gambe tornite di un tavolo o vecchi pomi di cassetti sia in ceramica che in ferro battutto. Non ci sono limiti con la fantasia e la reperibilità del materiale. con tavola in legno di abete : è un’ idea semplice, basta ritagliare la sagoma di un albero sulla tavola. Nello spazio vuoto mettete le decorazioni a vostra scelta e le luci, come delle stelline in metallo, renne e alberi di Natale in legno, biscotti di pan di zenzero.

: è un’ idea semplice, basta ritagliare la sagoma di un albero sulla tavola. Nello spazio vuoto mettete le decorazioni a vostra scelta e le luci, come delle stelline in metallo, renne e alberi di Natale in legno, biscotti di pan di zenzero. con mensoline: è un albero molto scenografico, si acquista l’albero in legno, piatto con le mensole, su ciascuna decidete se mettere delle candele profumate, degli oggetti da appoggio come renne, pacchetti regalo, lettere in legno che compongono la parola Christmas, oggetti pendenti con uno spago come i cuori, stelle.

Albero da appoggio

Albero di Natale con tappi

Se volete invece un albero di Natale da appoggio su un tavolo, su una mensola o su un mobile potete optare a queste soluzioni:

coni e poliedri: perfetto per chi ha pochi spazi a casa, si possono acquistare nei negozi, li potete abbellire donando quel tocco natalizio all’ambiente. Perfetti anche da abbellire uno studio e un ufficio. Si trovano in legno già tagliati e pronti per essere decorati, li potete pitturare con colori acrilici, oppure se preferite donare un effetto dorato, utilizzate i pennarelli a inchiostro liquido.

perfetto per chi ha pochi spazi a casa, si possono acquistare nei negozi, li potete abbellire donando quel tocco natalizio all’ambiente. Perfetti anche da abbellire uno studio e un ufficio. Si trovano in legno già tagliati e pronti per essere decorati, li potete pitturare con colori acrilici, oppure se preferite donare un effetto dorato, utilizzate i pennarelli a inchiostro liquido. i listelli di legno: si realizzano alberi con piccoli listelli dalla sezione rettangolare o piccole assi si possono realizzare costruzioni molto semplici, a forma triangolare. All’interno potete abbellire con delle palline pendenti legati con la lenza, ideale per abbellire le camerette dei più piccoli.

