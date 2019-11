Mercedesz Henger commossa a Live Non è la d’Urso: il ricordo di Riccardo Schicchi e tutta la verità sul padre biologico

Mercedesz Henger si è commossa durante la sua ospitata da Barbara d’Urso. La figlia di Eva Henger ha pianto vedendo proiettate sul video wall le più belle foto della sua infanzia, quando aveva ancora la possibilità di potersi abbandonare ai caldi abbracci di suo padre, adottivo, Riccardo Schicchi.

Oltre alla commozione, Mercedesz a Live Non è la d’Urso ha manifestato tutta la sua rabbia e delusione, in quanto ci ha tenuto a specificare che non è stata lei a raccontare che suo padre biologico non fosse il noto regista scomparso, ma qualcuno di molto vicino che avrebbe informato i giornalisti, che ora vorrebbero scoprire tutta la verità sulla famiglia Henger.

Mercedesz Henger piange a Live: la verità su suo padre

Mercedesz Henger ha precisato che lei è venuta a conoscenza di tutta la verità su Riccardo Schicchi quando aveva 17 anni e stava per partire in Inghilterra per iniziare i suoi studi universitari.

E’ stata sua madre Eva Henger a raccontarle tutto, ma soltanto pochissime persone erano a conoscenza di questo segreto di famiglia. Ma uno dei “custodi” avrebbe spifferato tutto ai giornalisti. In quanto Mercedesz Henger a Live Non è la d’Urso ha raccontato di essere stata contattata da un giornalista che voleva sapere se questa notizia fosse vera o meno, rifiutandosi di rivelare la fonte di tale notizia.

Mercedesz, la figlia di Eva Henger ha rivelato di essere molto arrabbiata per l’accaduto, in quanto non voleva che la notizia venisse fuori, andando a rovinare in qualche modo il ricordo di suo padre.

Ma Barbara d’Urso ha rincuorato la sua ospite, anche se poco prima aveva fatto una gaffe a Pomeriggio Cinque, dicendole che niente e nessuno può portarle via il ricordo di Riccardo Schicchi.

Mercedesz ha anche precisato che per lei suo padre resterà sempre il regista e che non ha nessuna intenzione di ricucire i rapporti con il suo genitore biologico di cui conosce l’identità.