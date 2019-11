Mercedesz Henger | “Riccardo Schicchi non è mio padre” | Verità a Non è la D’Urso

Mercedesz Henger, dichiarazione choc a Live – Non è la D’Urso nella puntata in onda oggi, lunedì 25 novembre: “Riccardo Schicchi non è mio padre biologico”.

Riccardo Schicchi non sarebbe il vero padre di Mercedesz Henger: il clamoroso scoop sarà al centro della puntata di Live – Non è la D’Urso in onda oggi, lunedì 25 novembre, in prima serata su canale 5. A dichiararlo è proprio Mercedesz Henger come si evince dal comunicato diffuso da Non è la D’Urso.

Mercedesz Henger a Non è la D’Urso: “Riccardo Schicchi non è il mio padre biologico”

Mercedesz Henger, nella puntata di Non è la D’Urso in onda questa sera, parlerà della notizia sul padre che sta circolando in queste ore. Mercedesz che ha avuto alcuni problemi con la madre Eva Henger per la storia d’amore che sta vivendo con Lucas Peracchi, è la primogenita che l’attrice ha avuto con l’ex marito Riccardo Schicchi, scomparso nel 2012 a causa del diabete mellito. Secondo quanto avrebbe dichiarato Mercedesz a Non è la D’Urso, tuttavia, Schicchi non sarebbe il suo padre biologico.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”: sono queste le parole che Mercedesz avrebbe rilasciato ai microfoni di Non è la D’Urso.

Leggi anche—>Lucas Peracchi e Mercedesz: “ecco quante volte lo facciamo”

Una vicenda delicata di cui Barbara D’Urso che ha aiutato Paola Caruso a ritrovare la madre biologica, si occuperà questa sera all’interno della sua trasmissione come riporta il comunicato stampa diffuso dalla trasmissione di canale 5.