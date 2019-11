Paolo Ruffini parla della storia d’amore con Diana Del Bufalo e ammette il momento difficile: “stiamo vivendo un momento down”.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno affrontando un momento complicato della loro storia d’amore. A rivelarlo è l’attore che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, ha parlato della relazione che vive con l’attrice.

Paolo Ruffini: “Diana Del Bufalo è una ragazza fantastica. Ora è un momento down”

La storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini dura da molto tempo che se Diana ha recentemente dichiarato di non volersi sposare. Dell’amore con la Del Bufalo, Paolo Ruffini ha parlato così a Novella 2000:

“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme”, ha detto ad Alessandro Cassaghi. “Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le parole di Ruffini arrivano pochi giorni dopo quelle di Diana Del Bufalo che ha svelato che sta attraversando in momento complicato.

Diana e Paolo riusciranno a superare questo momento? Il prossimo 26 novembre potrebbe essere il giorno giusto. Il 26 novembre, infatti, Ruffini compirà 41 anni. Diana sarà con lui?

Leggi anche—>Paolo Ruffini: “Sto ancora con Diana Del Bufalo ma lei era scappata con un altro”

“Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, e poi dopo, con i ragazzi (quelli dello spettacolo Up & Down con il quale il comico toscano è in tournée dall’anno scorso ndr), si farà mattina! Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici ‘ultimi che non vogliono arrivare primi’, gli basta stare insieme e io me la godo. Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile“.