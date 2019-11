Chi è il vero padre di Mercedesz Henger? Rivelazione choc a Live – Non è la D’Urso nella puntata in onda oggi, lunedì 25 novembre, video.

“Riccardo Schicci non è il padre naturale di Mercedesz Henger”: la dichiarazione choc della figlia di Eva Henger è al centro della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso in onda questa sera su canale 5. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi”, sono le parole di Mercedesz come anticipa il comunicato diffuso dalla trasmissione di Barbara D’Urso.

