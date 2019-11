Il Natale si avvicina e i grandi marchi sfoggiano le nuove tendenze da non perdere sotto l’albero. Quest’anno trendy fa rima con green, per un glamour più sostenibile.

Sotto l’albero, quest’anno, la differenza potrebbero farla gli hashtag: siccome siamo soliti catalogare ogni cosa per tendenze, le classifiche dei regali migliori sono distinte dai ‘cancelletti’ più popolari della Rete. Basta digitare alcune parole chiave sui più famosi social network per capire cosa potremmo aspettarci in dono quest’anno. È sempre e comunque una questione di possibilità economiche, infatti, hashtag a parte, dipende sempre quasi tutto dalla pesantezza del portafoglio.

Sebbene si risenta nuovamente della congiuntura economica, gli italiani sono – da tempi non sospetti – un popolo attento alle tradizioni: basti pensare che una festività come il Natale, nata e diffusa dai cristiano-cattolici, oramai è appannaggio di chiunque. Se non tutti la vivono con eguale spiritualità, nessuno rinuncia a scambiarsi un presente. Magari al cospetto di chi ama. Allora via con le rimpatriate familiari, con le cene romantiche insieme alla persona amata, con gli abbracci a quel fratello o sorella troppo lontano durante il resto dell’anno e incredibilmente vicino sotto le feste.

Natale 2019, Plastic Free è bello: come cambiano le tendenze della moda con l’ecosostenibilità

Farsi un regalo, dunque, è una piacevole convenzione sociale che ha portato – e continua a portare – al dibattito: “Cosa regalare?”, “Come farlo?”, “Quanto è possibile spendere?”, queste le domande più comuni in un eterno flusso di coscienza che trova sbocco dinnanzi al centro commerciale, mentre accalcati cerchiamo di guadagnarci gli ultimi ritrovati disponibili prima della Vigilia.

A questi interrogativi se ne è aggiunto un altro, sull’onda dei tempi: “Sarà ecosostenibile?”. Greta Thunberg docet. Allora i regali, oltre che con il portafoglio e con il cuore, si fanno anche con la testa. L’attenzione si sposta, dunque, anche solo per un attimo, alle questioni ambientali e torna attuale il #PlasticFree. Una tendenza, non solo sul Web, che racchiude tutte quelle proposte prive di plastica e più ampiamente senza materiali inquinanti o nocivi per l’ambiente.

Attualmente trendy e sostenibile sono sinonimi e diventano peculiarità imprescindibili anche in vetrina: sono sempre più numerosi i marchi che si impegnano a ridurre l’impatto inquinante delle proprie produzioni. Gucci, fra gli altri, ha lanciato il CEO Carbon Neutral Challenge: progetto con cui il brand si impegna a rendere carbon neutral l’intera fornitura e approvvigionamento di merci.

Segue a ruota Prada che ha brevettato e diffuso lo zaino re-nylon – materiale che ha fatto la storia del brand ora in versione ecosostenibile – senza contare il cashmere riciclato di Falconeri per finire al ciondolo di LeBebè a sostegno della riforestazione di Treedom. Il buon gusto riparte dalla buona coscienza, i canoni del glamour cambiano proprio come il clima: l’estetica incontra l’etica con l’auspicio di un mondo migliore. Meno kitsch e più green.

