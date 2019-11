Natale si avvicina ecco alcuni semplici consigli per rendere felici i nipoti. Giochi, libri, indumenti o make up ecco i consigli

Che tu sia zia o che tu sia nonno, far felice i propri nipoti è uno delle più grandi soddisfazioni che possiamo avere a Natale. Ma come possiamo svolgere questo arduo compito? Come spesso accade, molto dipende dall’età dei bambini perché più piccoli sono E più semplice è la possibilità di renderli felici. Man mano che crescono invece le esigenze diventano maggiori.

Ma come possiamo compiere al meglio il nostro compito di zii e nonne e accontentare i nostri nipoti? Se conosciamo bene i diretti interessati possiamo andare a seconda delle loro passioni. In caso invece la nostra frequentazione sia più rara possiamo rivolgerci ai genitori. Ma mai ai diretti interessati perché in questo modo toglieremo la cosa maggiore l’effetto sorpresa

I regali di Natale giusti per i nipoti

Ci sono dei regali con i quali non si sbaglia mai, come con le Barbie per le bambine o le principesse Disney. Oppure Lego e supereroi per i maschietti. Se non vogliamo andare sul generico possiamo puntare come abbiamo detto sulle loro passioni. Quindi sì a puzzle per gli appassionati, sì anche a lavagnette magiche e luminose se il bambino si sta avvicinando agli ultimo anni di asilo.

Ma vanno bene anche a giochi di società che ci aiuteranno a giocare insieme a loro e divertirci. In questo caso possiamo puntare o sui vecchi giochi classici come Monopoly o L’allegro chirurgo, che ci farà fare un tuffo nel passato. Oppure puntare su quelli più nuovi come Occhio alla cacca, Occhio alla nonna o Non svegliare papà che ci faranno ridere insieme a loro.

Se invece si tratta di nipoti un po’ più cresciuti la cosa che consigliamo è puntare sulla tecnologia: un videogioco per la sua console preferita. Per gli appassionati di sport vanno bene anche i pattini roller. Oppure accessori di abbigliamento che faranno sicuramente felici non solo i bambini ma anche i genitori come felpe, guanti da neve, cappellini.

Per i più grandicelli possiamo puntare sui trucchi e i profumi per le femmine o sull’abbigliamento per i maschietti. Per entrambi possiamo anche scegliere uno Smartbox per vivere con loro delle vere e proprie esperienze emozionanti.

