Come vestirsi a Natale? Collant natalizie must have per il 2019

Dai collant alla pochette, tutto a Natale deve esser selezionato con cura. Partiamo allora dalle calze per scoprire quali saranno i must have delle Feste.

Che sia un pranzo con i parenti o una cena tra amici a Natale noi donne vogliamo sempre e solo una cosa: essere al top!

A un pizzico di fascino ed eleganza extra non si rinuncia nemmeno per il più informale degli eventi poiché, nell’immaginario comune, Natale è sempre un evento speciale, da onorare in ogni modo, anche con il giusto look.

E che cosa fa la differenza in ogni outfit? Gli accessori. Una collana, una borsa o un paio di scarpe possono cambiare le sorti di un qualsiasi look, a patto di saperli scegliere con cura.

A Natale dunque da che accessori partire e, soprattutto, come sfruttarli? Iniziamo dalle calze allora, uno di quei capi che gridano femminilità da tutti i pori e che si rinnovano stagione dopo stagione, evento dopo evento.

Che cosa ci proporrà allora il mondo dei collant per questo Natale 2019? Come sfruttare al meglio le opportunità nostra disposizione? Proviamo a scoprirlo insieme.

I collant natalizi per un un outfit impeccabile

Dalle clorate alle glitterate, passando per modelli sensuali a rete e ricami estremamente raffinati. Il mondo dei collant è carico di opportunità ogni dal volta si avvicina il periodo delle Feste.

Giochiamo allora d’anticipo e proviamo a scoprire insieme quali sono i 5 must have del mondo delle calze per il natale 2019.

Coprenti e colorati – Se volete puntare sulla simpatia e distinguervi senza metter troppo in mostra ecco i vostri alleati perfetti. Rossi, verdi, ma anche più sobriamente grigi o blu, i collant comprendi saranno il tocco di colore in più che donerà allegria al vostro outfit e, optando per tessuti anche molto pesanti, saranno utilissimi per garantirvi di non soffrire il freddo eccessivamente anche se con gonne o vestitini.

Ricamati – Sono il tocco in più all’insegna dell’eleganza e del fascino femminile che più femminile non si può. Un po’ di seduzione del resto ci vuole anche a Natale e un raffinato ricamo floreale o anche a suon di disegni geometrici, come ora va tanto, saprà donarvi charme senza farvi mai scadere nell’eccesso. Un abbinamento con abiti dalle linee semplici e puliti sarà però d’obbligo per trasformare le collant nel punto focale del vostro outfit.

Disegni a tema – Un po’ di coraggio extra potrebbe esser necessario per affidarvi a pacchetti regalo, Babbo Natale, alberi e lucine stilizzate impressi proprio lì sulle vostre gambe. Le vere calze a tema sono senza dubbio un azzardo e, al tempo stesso, garanzia di non passare mai inosservate. Certamente divertenti, vi regaleranno l’opportunità di essere ambasciatrici dello spirito del Natale a patto che sappiate portarle sempre a testa alta, un po’ come i maglioni natalizi.

Glitter e Swarovski – Si sa, lo scintillo è parte integrante delle Feste. Quelle luci che rendono ogni cosa magica e affascinante devono così entrare obbligatoriamente anche nel nostro outfit e possono farlo attraverso paillettes ma, quando si parla di calze, soprattutto glitter e swaroski. Su una calza a rete, per esempio, se si vuole dare un tocco seducente al tutto, ma anche su calze più semplici e coprenti, così da ravvivarle il più possibile.

Le tendenze del momento – Se non volete osare troppo e limitarvi a ciò che più strettamente ci parla di Natale, sappiate che l’importante è essere al top. Come in ogni evento importante è infatti essenziale anche per cenone della Vigilia e affini sfoggiare il meglio del nostro armadio:

