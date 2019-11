Se siete invitate ad una cena di Natale la prima domanda che vi porrete sarà come mi vesto? Partiamo allora dai giusti accessori.

L’aria del Natale avanza sempre più velocemente e a breve inizierà quel vortice di cene con amici, colleghi, parenti, tutti eventi rispetto ai quali nella nostra mente emerge istantanea una e una sola domanda: come mi vesto?

Possiamo infatti andare incontro a occasioni più o meno formali ma il contesto delle Feste ci spinge sempre a puntare a una certa eleganza, sfidandoci poi a declinarla in base al diverso grado di “ufficialità” della cena in questione.

Non sempre infatti l’abito lungo può essere una buona idea e certo non possiamo riempire il nostro guardaroba di abiti che indosseremo al massimo una volta o due. Come fare allora? Il segreto consiste nel puntare sui giusti accessori che, se ben selezionati, possono decidere le sorti di un look.

Dal formale all’informale può passarci solo una collana di perle o un paio di orecchini etnici. Ora scopriremo come.

Accessori per il look della cena di Natale

Per sconvolgere un look rendendo il casual più ricercato e l’elegante un po’ meno impegnativo, gli accessori sono l’ingrediente segreto a cui ogni donna dovrebbe sempre affidarsi, durante le Feste ancor di più.

Oggi vi spieghiamo come giocare con quattro accessori che potranno esser decisivi per il vostro outfit delle cene di Natale: un colletto, una cintura, una borsa e un bel carico di anelli saranno i vostri migliori alleati per svariati look ma tutti sicuramente vincenti.

Scopriamo come sfruttare gli accessori a Natale.

Il colletto – Da qualche anno a questa parte quello che era solo un dettaglio, una rifinitura di un maglione o di un abito ne è divenuto il vero e incontrastato protagonista. I modelli applicabili quasi a mo’ di una collana possono letteralmente cambiare il volto di un capo. Un coletto-gioiello può essere la perfetta soluzione per queste Feste, chic ma solo un dettaglio da inserire in un look decisamente più casual.

Gli anelli – Nel mondo dei gioielli l’accumulo è un must incrollabile oramai da qualche anno e anche per queste Feste non potremo che seguire il trend. Minimal e geometrici, da infilare o da lasciare sulle diverse falangi, oppure mai con vistose pietre lavorate o, perché no, un mix di entrambi. Senza dubbio sapremo brillare tra la folla ma ricordate: l’attenzione sarà tutta sulle nostre mani quindi manicure obbligatoria!

La cintura – E’ capace di cambiare totalmente il volto anche all’abito pi anonimo e più abusato del nostro armadio. Un effetto un po’ sblusato, il punto vita in bella vista e… il gioco è fatto!

La borsa – E’ lei assieme alle scarpe la vera protagonista di ogni look femminile, quella che può sdrammatizzare un abito importante, magari con un tocco di colore, o impreziosire un look sobrio osando con qualche lustrino, pietra o affini che fa sempre tanto Natale.

