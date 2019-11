Kikò Nalli tradito da Ambra con Gaetano Arena: le prove a Pomeriggio 5

Kikò Nalli è stato tradito da Ambra Lombardo, che ha una relazione con Gaetano Arena. Il paparazzo Alex Fiumara ha mostrato le prove a Pomeriggio 5.

Kikò Nalli è stato tradito da Ambra Lombardo. Questo è quello che sostiene il paparazzo Alex Fiumara negli studi di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.

Il paparazzo ha promesso di portare tutte le prove del caso, anche se ha voluto fornire ai telespettatori una succosa anteprima, facendo mandare in onda un video che ritrae Ambra e Gaetano Arena, presunto amante della modella ed ex concorrente del Grande Fratello, parlare per le strade di Milano.

Kikò Nalli: Ambra Lombardo lo ha tradito con Gaetano

Kikò Nalli, dopo aver subito un’aggressione per le strade di Roma, è tornato a essere uno dei protagonisti indiscussi del mondo del gossip.

Oggi, a Pomeriggio 5, si è insinuato che Ambra Lombardo lo ha tradito con Gaetano Arena, ma non solo. Il paparazzo che ha sostenuto tale tesi, Alex Fiumara, ha rivelato che presto saranno disponibili le prove del tradimento subito dall’ex marito di Tina Cipollari.

Intanto, in studio è stata mandata in onda una clip che ritrae Ambra Lombardo e Gaetano Arena parlare per le strade di Milano. Barbara d’Urso ha difeso la bella professoressa, affermando che quel video non prova assolutamente nulla, visto che i due si limitano a parlare e Gaetano ha rivelato che Kikò Nalli era consapevole di tale incontro, tanto da aver fatto una video chiamata poco prima.

Ma il paparazzo non si è di certo arreso perché ha affermato di sapere tutta la verità su Kikò e Ambra, affermando dell’esistenza di una prova schiacciante del tradimento di Ambra: una foto che la ritrae mentre si bacia in maniera appassionata con l’ex concorrente del Grande Fratello Gaetano Arena. Sarà vero?

Intanto, Barbara d’Urso ha invitato la coppia a replicare su quanto affermato in diretta.

