Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la Capitale. Epicentro del sisma a L’Aquila ma tutto il centro Italia ha percepito chiaramente il fenomeno.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella Capitale alle 18.35 di oggi.

Secondo le prime informazioni giunte, il sisma avrebbe avuto epicentro a L’Aquila, in Abruzzo, per la precisione a Balsonero, a una profondità di circa 14 chilometri. Una prima stima provvisoria elaborata dall’Invg avrebbe ipotizzato una magnitudo tra 4.4 e 4.9.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> TERREMOTO: cosa fare in caso di sisma

Scopriamo allora i primi dettagli e aggiornamenti su quanto sta accadendo in queste ore nel centro Italia, il sisma ovviamente ma anche e soprattutto le reazioni di chi lo ha percepito con maggiore chiarezza.

Scossa di terremoto percepita a Roma da L’Aquila

La scossa è stata chiaramente avvertita a Roma e provincia. Testimonianza inattaccabile di ciò sono i numerosissimi post subito comparsi sui vari social.

In pochi minuti il Numero unico di emergenza 112 è stato tempestato da decine di chiamate: cittadini spaventati per lo più, soprattutto nel quadrante Est della capitale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> TERREMOTO, COSA FARE PER PROTEGGERSI

Per adesso non si hanno notizie di feriti o eventuali danni alle strutture ma il pensiero corre a L’Aquila, zona già in passato duramente segnata dalle scosse della terra e dove ora le persone sono scese in strada e hanno paura a rientrare nelle abitazioni, timorose che arrivino presto nuove scosse.

Il terremoto è però stato avvertito in generale in gran parte del centro Italia e così gli abitanti di L’Aquila non sono gli unici ad esser scesi in strada: anche ad Amatrice, altra città duramente colpita da un devastante sisma pochi anni or sono, la gente ha subito abbandonato le abitazioni.

L’Italia è così tornata a tremare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Terremoto in Giappone, impressionante macchina dei soccorsi

La storia di Giorgia raccontata dal suo soccorritore: ‘Giorgia non parla più’

TERREMOTO CENTRO ITALIA: Facebook crea la funzione ‘STAI BENE’?