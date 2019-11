Lorenzo Rinaldi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Lorenzo Rinaldi è un cantante di 19 anni, è nato a Terni nel 2000. Sulla sua vita privata non sappiamo molto quello che è certo è che vive insieme alla sua famiglia e a sua sorella maggiore. Ha studiato e si è diplomato presso un’istituto tecnico industriale con indirizzo meccanico.

È un ragazzo ragazzo sensibile ed emotivo e quando si affeziona a qualcuno lo fa con tutto il cuore inoltre afferma di essere molto disordinato e di fare molto casino la mattina. Si appassiona alla musica fin da piccolo sopratutto grazie a suo sorella, iscritta al conservatorio di Terni. D’allora inizia a suonare la chitarra e successivamente frequentare una scuola di canto. Il suo genere preferito è il blues, ma apprezza anche la musica di cantautori e il pop.

Nome: Lorenzo Rinaldi

Età: 19 anni

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Terni

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione:

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Lorenzo Rinaldi: Instagram e vita privata

Eugenio Campagna non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 19,6mila persone e conta solo 41 post. Ama condividere principalmente selfie, video nei quali canta, foto insieme ai suoi amici, alla suo famiglia o che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent X-Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha una fidanzata che si chiama Giorgia, stanno insieme da qualche mese e si sono conosciuti alla scuola di canto.

Lorenzo Rinaldi: carriera

Lorenzo Rinaldi, come detto in precedenza, si appassiona fin da piccolo alla musica anche se, per un certo periodo di tempo, ha deciso di accantonarla per dedicarsi allo studio. Ma successivamente decide di riprendere a cantare ed infatti inizia di prendere lezioni dal maestro Alessandro Silvestrelli.

I suoi artisti preferiti sono il cantautore e chitarrista britannico James Bay, Paolo Nutini, Ed Sheeran e anche il gruppo musicale I Måneskin, diventato famoso dopo la partecipazione ad X-Factor.

Nel 2019 decide di partecipare ad X-Factor. Nel corso del talent show riesce a farsi apprezzare per la musica e la sua voce ed infatti a conquistare un posto per i Bootcamp. Successivamente riesce a superare anche Home Visit grazie alla fantastica interpretazione di “Too Much To Ask”, di Niall Horan.

Su questo grande successo e sull’essere nella squadra di Malika Ayane ha affermato: “Quando Malika mi ha dato la notizia che ero passato ai Live ero incredulo. Volevo saltare e correre per tutto il posto, ma mi sono contenuto. Sono contentissimo. Malika è fantastica. L’abbiamo conosciuta meglio, è una persona speciale. Quasi una mamma per noi, è molta attenta anche al nostro comportamento. Credo che da lei imparerò davvero tanto. Ho capito che volevo fare musica all’età di 14 anni. Mi è arrivata questa chitarra in mano dalla soffitta, e da lì ho capito che quello che ciò che volevo fare nella vita. Non mi sarei mai aspettato di fare un percorso del genere”

