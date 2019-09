Malika Ayane chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Malika Ayane è una cantante di 35 anni. Lei è nata a Milano il 31 gennaio 1984, sotto il segno dell’Acquario, è altra 166 centimetri e pesa circa 57 kg. È stato suo padre Ahmed, che fa lo scultore, a darle questo nome che aveva anche sua nonna e che significa regina.

Lei consegue il diploma presso il Conservatorio di Milano e successivamente inizia la sua gavetta cantando principalmente presso feste di paese e matrimoni. Malika nei suoi brani mostrerà anche le sue origini magrebine e con il tempo diventa una grande artista. Non tutti sanno che ama molto lo sport infatti pratica boxe 3 volte alla settimana, fa yoga e body flying. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei.

Malika Ayane è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 142mila persone e conta oltre 1100 post. Principalmente condivide selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare molte fanpage e profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

La cantante ha un profilo attivo su Facebook, è seguita da 285mila persone e ama condividere principalmente foto e video che riguardano la sua carriera musicale, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 281mila followers e conta oltre 600mila tweet che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare il suo account qui. Infine ha un sito web: www.malikaayane.com

Malika Ayane: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Malika Ayane sappiamo che è diventata mamma molto presto, infatti quando aveva solo 21 anni ha avuto la piccola Mia. Nel 2009 ha una relazione con Cesare Cremonini ma la loro storia non dura a lungo, l’anno successivo era già tutto finito: “Cesare fosse è un uomo stupendo, che continuo a stimare! Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra,perché una volta ha abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché una volta ho chiamato ‘gnocco fritto’ la ‘crescentina’”

Successivamente incontra il regista e produttore Federico Brugia, i due si iniziano a frequentare fin quando non convolano a nozze, il 1 dicembre 2011 con la celebrazione del rito civile a Milano. Tuttavia anche questa storia non va a finire bene infatti nel 2016 i due si lasciano.

Qualche anno più tardi Malika inizia a frequentare Claudio Fratini, lui è un manager, responsabile commerciale di Gemmo S.p.a. Su lui, Malika a Vanity Fair, ha svelato: “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”.

Malika Ayane: carriera

Malika Ayane a soli 11 anni inizia a cantare alla Scala, prima come corista tra le voci bianche, poi come solista. Successivamente dopo il diploma inizia lavorare presso feste e matrimoni ma per lei il trampolino di lancio arriva nel 2007 quando Malika incontra Caterina Caselli. Grazie a lei inizia a lavorare al suo primo progetto discografico che vede la luce nell’autunno del 2008 “Malika Ayane”.

L’anno successivo la troviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Come foglie, conquistando il secondo posto della classifica Giovani, mentre nel 2010 ottiene con Ricomincio da qui il Premio Mia Martini e il Premio della Sala Stampa.

A questa grande vittoria segue la realizzazione delll’album Grovigli al quale segue un altro bellissimo album Ricreazione, che vede la partecipazione di artisti quai Tricarico, Paolo Conte e Pacifico. Nel 2015 si ripresenta sul palco dell’Ariston con il brano Adesso e qui, tratto dall’album Naïf

In seguito si prenderà un periodo di pausa dal mondo musicale fin quando nel nel 2019 non viene annunciata la sua partecipazione a X-Factor. Su questa esperienza ha affermato che cercherà ‘di essere un giudice severo ma giusto, il più possibile accogliente, per ricordarmi come ci si sente quando sei davanti a qualcuno che può decidere se andrai avanti’

