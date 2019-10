X Factor, Mika spiazza tutti: “Non ascoltate quei…”

Le parole di Mika, ospite ad X Factor, hanno spiazzato tutti sollevando dei dubbi sui giudici.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei Live di X Factor, il noto programma canoro in onda su Sky. Il primo e attesissimo ospite della serata è stato Mika che dopo una splendida esibizione ha raggiunto Alessandro Cattelan abbracciandolo e ricordando i giorni in cui anche lui sedeva tra i giudici.

Un intervento che è piaciuto a tutti ma che si è concluso in modo decisamente inatteso.

Quando Cattelan gli ha chiesto di dare un consiglio ai giudici, Mika ha spiazzato tutti con un’affermazione che ha sollevato non pochi dubbi sul programma.

Mika e le parole ai giudici che hanno creato scompiglio

È stato un momento davvero toccante quello dell’esibizione di Mika che ha presentato la sua “Tiny love” accompagnandosi al pianoforte e avvalendosi del contributo degli ragazzi in gara che hanno fatto da coro per la sua canzone.

Altrettanto piacevole è stato il momento in cui il cantante, nonché ex giudice di X Factor, si è avvicinato a Cattelan, abbracciandolo e ricordando con emozione i momenti in cui anche lui era lì per giudicare dei futuri talenti. Quel che nessuno si aspettava è ciò che è avvenuto dopo.

Dietro invito di Cattelan, infatti, Mika che è appena tornato con un nuovo album, ha dato un consiglio ai giudici di quest’anno e le sue parole hanno sorpreso tutti. Il cantante li ha infatti invitati a non dare ascolto alle vocine dentro le orecchie e a parlare solo seguendo il cuore. Alla sua affermazione, i giudici sono rimasti in silenzio, mentre Cattelan, visibilmente sorpreso ha lasciato cadere la cosa per proseguire con il programma.

Diversa è stata ovviamente la reazione del pubblico che ha iniziato subito a commentare sui social chiedendosi il vero significato delle parole di Mika e se il suo invito non fosse quello di non dare ascolto alla regia che attraverso gli auricolari potrebbe dar loro delle indicazioni.

Il punto di domanda si è aperto quindi sul tipo di suggerimenti che i giudici accolgono di continuo.

Secondo alcuni utenti del web si tratterebbe di indicazioni per ricordare quanto avvenuto nelle puntate precedenti. Per altri, invece, il programma sarebbe pilotato e i giudici esprimerebbero opinioni non loro ma suggerite appunto dalla regia.

Quale sarà la verità? Per il momento è difficile saperlo ma è molto probabile che quanto detto da Mika non vada dimenticato e che nei prossimi giorni qualcuno si decida a dare spiegazioni in merito.

