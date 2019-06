X Factor 13, cambia tutto per la nuova edizione del talent show che ha riaperto i battenti: nuova giuria e nuove regole, video.

La macchina di X Factor si è messa in moto. I provini per la nuova edizione sono già cominciati. Gli aspiranti cantanti che sperano di avere l’occasione della vita partecipando al talent show dovranno vederseòa sia con una nuova giuria che con nuove regole. I quattro giudici della tredicesima edizione del talent show di Sky sono Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi. Quest’anno, per superare l’audizione, sarà necessario ricevere quattro sì su quattro. Secondo quanto riporta BlogTvItaliana, chi riceverà tre sì sarà messo in stand-by per essere valutato successivamente.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI