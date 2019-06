Tra il grasso che si deposita più difficile da rimuovere c’è sicuramente quello sulla pancia, ecco alcuni consigli efficaci per sbarazzarsi definitivamente del grasso sulla pancia.

La rimozione del grasso è spesso più facile in alcune aree del corpo piuttosto che in altre. Una zona difficile da trattare è l’addome: una pancia prominente può essere la conseguenza di molte cause . Determinare l’origine di questo grasso può aiutarti a sbarazzarti più efficacemente del grasso della pancia. Ecco le cause più comuni di grasso addominale:

Gravidanza

La gravidanza può cambiare significativamente il tuo aspetto e portare ad un accumulo di grasso in molte parti del corpo, specialmente nello stomaco.

Alimenti trasformati

Gli alimenti trasformati hanno un basso valore nutrizionale e spesso causano gonfiore.

Cibi grassi

Una dieta eccessivamente oleosa può impedirti di sbarazzarti del grasso della pancia e di spingere il tuo corpo a immagazzinare di più.

La mancanza di attività fisica

Se non pratichi attività fisica regolare, una dieta può farti dimagrire ma non in modo ottimale.

Fattore genetico

Se i membri della tua famiglia sono in sovrappeso, la tua morfologia può essere un ostacolo alla perdita di peso.

Come sbarazzarsi del grasso della pancia?

Capire come funziona il tuo corpo ti aiuterà a gestire meglio il tuo peso. Questi suggerimenti ti aiuteranno a sbarazzarti del grasso della pancia e scolpire il tuo corpo:

Smetti di saltare i pasti

Dobbiamo smettere di pensare che saltare i pasti aiuta a perdere peso: è esattamente l’opposto. Quando non si mangia regolarmente e ad un orario prestabilito, il corpo immagazzina grasso, prevenendo una possibile lunga privazione. D’altra parte, quando assumi i tuoi 3 pasti regolari al giorno, il corpo conserva solo i nutrienti necessari per il suo funzionamento ed evacua i grassi e le tossine in modo naturale.

Non esitaree ad allenarti intensamente

Molte donne evitano esercizi di bodybuilding e cardio per paura di avere un corpo muscoloso. Tuttavia, gli allenamenti intensi possono aiutare a bruciare il grasso ventre e il tessuto sodo. Quindi non aver paura di sollevare pesi!

Uno studio condotto presso il Duke University Medical Center ha dimostrato che esercizi cardio, allenamento con pesi e esercizi di resistenza sono stati efficaci nella perdita del grasso della pancia.

Dormi abbastanza!

Il corpo immagazzina grasso quando non mangi abbastanza e quando non dormi abbastanza! Ciò consente al tuo corpo di utilizzare questo grasso per fornirti l’energia di cui hai bisogno. Quindi cerca di avere 7 ore o 9 ore di sonno a notte per sbarazzarti del grasso della pancia.

Secondo uno studio condotto nel nostro paese, la mancanza di sonno è un fattore di obesità e diabete nelle persone che dormono meno di 5 ore a notte.