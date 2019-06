Capita a tutti di dover fare una doccia fredda prima o poi. Un problema di scaldabagno o qualcuno che si lava mentre sei sotto la doccia … non è mai piacevole e ci fa arrabbiare, eppure, i benefici della doccia fredda per la salute sono davvero molti!

La prossima volta che ti capita, non essere così nervoso. Prova invece a divertirti. Ci sono persino termini speciali per questa pratica: la doccia di James Bond o la doccia scozzese. Questa pratica consiste nel passare dall’acqua calda all’acqua fredda alla fine della doccia. ed è estremamente utile perché apporta numerosi benefici alla salute della pelle e del corpo in generale.

I benefici della doccia fredda

La doccia fredda è tonificante e rinvigorente. Stimola il sistema immunitario, migliora la circolazione sanguigna, decongestiona gli organi interni e rende la pelle più sana e luminosa. La doccia fredda risveglia la pelle e stimola le fibre muscolari. Ha un effetto diuretico, mantiene i capelli sani e calma lo stress.

1. Migliora la circolazione sanguigna e migliora l’immunità

L’acqua fredda può portare a una migliore circolazione del sangue perché costringe il sangue a circolare intorno ai nostri organi. Un buon modo per aiutare il nostro corpo a risolvere alcuni problemi di salute legati al cuore e alla pelle.

Inoltre, l’esposizione al freddo aumenterebbe il livello di alcuni linfociti; globuli bianchi, che difendono il nostro corpo. Cinque minuti di doccia fredda a 20 ° C indurrebbero l’attivazione del sistema immunitario.

2. Accelera il recupero muscolare e lenisce il dolore

Gli atleti professionisti fanno spesso bagni di ghiaccio una volta terminata la preparazione o la competizione, per eliminare gli effetti del dolore muscolare e ridurre l’infiammazione. La doccia fredda è benefica perché fa circolare molto più sangue, permettendo così di evacuare le tossine. Aiuta i muscoli a recuperare più velocemente e allevia il dolore. Questi primi benefici della doccia fredda per la tua salute ti hanno convinto ad adottarla come pratica di rotine?

3. Promuove la perdita di peso

Se vuoi liberarti di poche centinaia di calorie ogni mattina senza uscire dal bagno, mentre dai al tuo spirito una spinta, fai delle docce fredde. Molte persone non sono consapevoli del fatto che può aiutarti a perdere peso.

Nel nostro corpo abbiamo due diversi tipi di tessuto adiposo: grasso bruno e grasso bianco. Questi due grassi non si sciolgono allo stesso modo: per il bianco, ci vuole lo sport, e per il bruno, ci vuole il freddo. Quest’ultimo ha la capacità di mobilitare il nostro grasso bruno e scioglierlo in pochi minuti. Possiamo perdere in media da 100 a 200 calorie in due o tre minuti sotto un getto d’acqua a 20 ° C!

Inoltre, il grasso bruno è ricco di mitocondri che producono energia e calore all’organismo solo sotto l’effetto del freddo e senza dover fare alcun sforzo muscolare. Stai ancora esitando a fare una doccia che brucia calorie e le trasforma in più energia?

4. Migliora l’aspetto di capelli e pelle

La doccia fredda è benefica per la pelle e per i capelli, a differenza della doccia calda. Il freddo provoca vasocostrizione: i vasi sanguigni e i capillari si contraggono e la pelle si contrae. L’utilizzo di acqua fredda per lavare viso e corpo aiuta a combattere la pelle cadente e provoca un effetto tensore sulla pelle. L’acqua fredda aiuta a stringere i pori ed avere una pelle più liscia e lucente.

5. La doccia fredda contro la depressione

Tra i benefici della doccia fredda per la salute, il suo effetto antidepressivo, perché attiva i recettori della pelle che reagiscono al freddo. Questa reazione invia una grande quantità di impulsi da queste terminazioni nervose al nostro cervello.

Cinque minuti di doccia fredda causano una significativa scarica elettrica nel cervello e questo afflusso è in grado di avere un effetto antidepressivo. La doccia fredda aiuta anche a ridurre l’affaticamento e l’ansia.

6. Aiuta ad affrontare meglio lo stress

Fare una doccia fredda o nuotare in un mare o lago relativamente freddo può aumentare la nostra tolleranza allo stress e persino a certe malattie.

7. Migliora la vigilanza

Fare una doccia fredda al mattino dopo esserti alzato potrebbe sembrare una misura estrema per alcune persone. Tuttavia, questa pratica causa una respirazione profonda causata dallo shock termico per preservare il calore del nostro corpo. Per fare ciò aumenta il consumo di ossigeno. Di conseguenza, anche la frequenza cardiaca aumenta e rilascia una grande quantità di sangue in ogni parte del corpo. Questa pratica fornisce l’energia necessaria all’inizio della giornata.

Quando fare una doccia fredda?

Per godere dei benefici della doccia fredda per la salute, dobbiamo concentrarci sui seguenti momenti:

• Dopo una notte di sonno, la doccia fredda sveglia il corpo e rilassa i muscoli e le articolazioni e ci mette di buon umore.

• Possiamo anche farla durante la notte perché favorisce il sonno grazie ad una diminuzione della temperatura corporea.

