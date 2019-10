Nicola Cavallaro chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Nicola Cavallaro chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nicola Cavallaro è un cantante di 28 anni, è nato a Catania dove vive con i suoi genitori e con sua sorella minore. Dopo aver conseguito il diploma non prosegue gli studi ma presta servizio nel corpo dei paracadutisti Folgore dell’esercito italiano. Successivamente torna a studiare, prediligendo la facoltà di medicina.

Nonostante ciò, la maggior parte del suo tempo la dedica alla musica. La sua grande passione che lo ha sempre sostenuto senza mai farlo cadere. Si definisce “nato a pane e rock ‘n’ roll”. Proprio questo genere musicale è quello che si avvicina più al suo stile, tuttavia Nicola ha anche un amore per i grandi cantautori italiani.

Nell’intervista per X-Factor ha svelato: “Il mio carattere e tutto il mio modo di essere deriva, comunque, da tutte le esperienze che ho avuto. Mi definisco come una persona che non molla, davanti niente o nessuno. Cerco di sfruttare quella piccola paura, quella piccola tensione, che a volte può venire, in quella sana adrenalina per cercare di andare aventi. Perché alla fine la paura è anche quella cosa che ha volte ti salva: ti fa fare la scelta giusta al momento giusto”

Nome: Nicola Cavallaro

Età: 28 anni

Data di nascita:

Luogo di nascita: Catania

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante/

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Nicola Cavallaro: Instagram e vita privata

Nicola Cavallaro è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 36,5mila persone e conta solo 38 post. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua vita privata. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 28enne ha un profilo attivo anche su Facebook, qui ama condividere principalmente selfie, video e articoli che riguardano la sua carriera musicale. Conta 99mila followers e potete trovare il suo profilo qui. Mentre su Twitter è seguito da 5mila followers e conta oltre 700 tweet, il suo account ufficiale è questo. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha una fidanzata da diversi anni.

Nicola Cavallaro: carriera

La Carrier musicale di Nicola Cavallaro nasce sul web. Qui viene notato da molte persone e non solo, infatti nel 2017 viene notato dalla redazione francese di The Voice. Diventa fin da subito l’idolo di migliaia di persone e grazie al suo talento arriva alla finale del programma: “The Voice è stata una vetrina che mi è servita e sono riconoscente sia al talent che al pubblico, a chi mi ha portato avanti nel programma”,

Nel 2019 partecipa ad un altro talent show, stiamo parlando di X-Factor programma in onda su Sky. Grazie alla sua meravigliosa voce da far venire i brividi, conquista tutto il pubblico e anche Mara. Infatti quest’ultima durante i bootcamp propone, per lui, uno switch offrendogli una sedia.

“Quando Mara mi ha comunicato il verdetto, e che quindi facevo parte della sua squadra per i Live di X-Factor, ho sentito mille emozioni. Avevo l’eccitazione a mille. Per me non arrivare ai Live sarebbe stato un muro molto tosto da affrontare, anche personalmente. Da Mara mi aspetto di poter fare un percorso di apprendimento a 360 gradi, perché l’ho sempre vista come una persona d’ispirazione. Mi ha sempre affascinato, perché ha una storia discografica di oltre 40 anni. Penso che sia una di quelle persone che può dare il massimo, perché ha avuto a che fare con grandi personaggi. Appena apre bocca ti fa già sentire piccolo

Per lui l’X-Factor è “la capacità di saper fare musica senza voler copiare nessuno e cercando di mantenere al 100% la propria identità. Mettersi in gioco davvero, rompere le regole musicali, mostrarsi per quello che si è e, a volte, un pelo fregarsene di quello che dicono gli altri. Questo a lungo termine rischia, positivamente, di fare la differenza.”

