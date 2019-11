Taylor Mega dimentica Giorgia Caldarulo con Andrea Damante? Lo scoop

Taylor Mega, nelle scorse ore, è stata avvistata in compagnia di Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. E’ nato l’amore tra i due?

Taylor Mega ha da poco terminato la sua, breve, relazione con Giorgia Caldarulo, conosciuta al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne.

La bionda influencer, però, si sarebbe presto consolata tra le braccia di Andrea Damante che, per ironia della sorte, oltre a essere l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, era il tronista a cui Giorgia faceva la corte nel programma di Maria De Filippi.

Taylor Mega insieme ad Andrea Damante: è nato l’amore?

Taylor Mega è stata immortalata al fianco dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Nuovo, che li ha fotografati durante un incontro di pugilato.

Secondo la rivista, i due condividerebbero molto di più che la passione per la box. Sarebbe alquanto buffo se Taylor Mega e Andrea Damante fossero una coppia. Il motivo? Come anticipato, Giorgia Caldarulo, l’ex fidanzata dell’inlfluencer, ha debuttato in tv proprio corteggiando il bel dj veronese. Insomma, le due ex fidanzate hanno davvero gusti molto simili.

Anche se, per quanto riguarda la relazione con Damante, Taylor non si è ancora pronunciata in merito, affermando soltanto che i flirt che ha nella realtà sono assai maggiori rispetto a quelli che vengono “scoperti” pubblicamente.

In molti hanno visto nelle parole dell’influencer quasi una conferma del flirt che starebbe avendo in questi giorni con Andrea Damante. Al dj, tra l’altro, proprio negli scorsi giorni, era stato attribuita anche una passata conoscenza con Belen Rodriguez.

Tornando all’ex di Giorgia Caldarulo, nelle scorse ore non si fa altro che parlare di Taylor Mega che ha lanciato una frecciatina a tutti quei presunti influencer che, invece di lanciare nuove tendenze, non farebbero altro che imitarla.

