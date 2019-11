Taylor Mega, le foto da 16enne: “Ecco com’ero quando non ero rifatta”

Taylor Mega pubblica alcune sue vecchi foto di quando aveva solo 16 anni: “Ecco com’ero quando non ero rifatta”

Taylor Mega (Instagram)

Taylor Mega in quest’ultimo periodo è stata costantemente sui giornali di cronaca rosa a casa del triangolo amoroso avuto con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Una storia che sembrava non avere fine ma che si è conclusa con un momentaneo allontanamento dall’ex gieffina e la rottura con Giorgia. Una situazione nella quale è stata accusata di aver intento tutto, un teatrino messo su ad arte.

Ma non è l’unico aspetto per il quale Taylor viene criticata, infatti molti utenti del web l’accusano di essere completamente rifatta. Ma per tutta risposta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha postato sui social network alcune fotografie che la ritraggono prima degli interventi di chirurgia estetica, all’età di 16 anni.

Taylor Mega: le foto prima di rifarsi

Taylor Mega non ha mai negato di aver ricorso alla chirurgia estetica per migliorare alcuni aspetti del suo corpo, infatti lo ha sempre ammesso: “Mi sono gonfiata le labbra. Se fanno male le punture? A me ormai non più, all’inizio un po’, ma la prima l’ho fatta a 20 anni. Adoro le labbra carnose. Il petto? L’ho rifatto due volte. La prima volta me le fece un chirurgo completamente incompetente e me le sbagliò. Rimasi un anno con la parte molto asimmetrica e non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non le sentivo mie ed erano anche troppo grandi. Dopo un anno per fortuna un angelo me le sistemò e rimpicciolì. Ora le amo e le adoro”

Ma nonostante ciò alcuni leoni da tastiera l’hanno accusato di essersi rifatta anche il naso. Ma lei non ha accettato le critiche che le sono state mosso contro ed ha quindi pubblicato alcune foto del 2014, quando aveva 16 anni. Questo per dimostrare che di diverso nel suo viso c’erano solo le labbra: “Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine”.

