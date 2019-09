Taylor Mega, Giorgia ed Erica Piamonte: resa dei conti a Non è la D’Urso

Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte, resa dei conti: scontro in diretta a Live, Non è la D’Urso. Volano stracci.

Resa dei conti per Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. Le tre ragazze, dopo essersi lanciate frecciatine sui social, hanno avuto un faccia a faccia nel corso della puntata di Live, Non è la D’Urso del 29 settembre. E’ andato così in scena un confronto senza esclusioni di colpi nel corso del quale Taylor Mega ha svelato la vera natura del suo rapporto con Erica Piamonte.

Taylor Mega a Non è la D’Urso: “Con Erica Piamonte avevo una relazione aperta”. Duro scontro anche con Giorgia Caldarulo”

Taylor Mega ha partecipato a Live, Non è la D’Urso con la fidanzata Giorgia Caldarulo. Le due ragazze si sono tenute la mano prima di confrontarsi con Erica Piamonte con cui è andato in scena un duro scontro nell’ascensore della trasmissione di Barbara D’Urso. “Non stavo con Erica – ha rivelato Taylor -. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”.

Taylor Mega ed Erica Piamonte, poi, si sono confrontate nell’ascensore di Non è la D’Urso. Nel corso del faccia a faccia, Taylor ammette di essere dispiaciuta per la fine dell’amicizia con Erica per la quale prova solo affetto. “Se la vuoi chiamare amicizia va bene – ha ribattuto Erica – ma lo sai che non era tale. Non sai quanto sto di m***a perché non te ne frega nulla, mi sembra che tu ti stia facendo la tua vita”. Taylor e Giorgia Caldarulo, poi, su Instagram Stories, hanno dichiarato di amarsi scambiandosi un bacio. Erica, invece, ha espresso tutta la sua delusione per la situazione.

