Barbara d’Urso spiazzata da Paolo Brosio: “Cosa hai bevuto?”

Barbara d’Urso ha inaugurato a Pomeriggio 5 il talk dedicato alla castità dei preti. L’argomento ha scatenato la forte reazione di Paolo Brosio.

Barbara d’Urso ha deciso di dedicare la puntata di oggi a un grande tema legato all’attualità: quello della castità delle figure religiose.

Sempre più spesso preti e suore mettono al mondo dei bambini. Il fenomeno, come anticipato, è in aumento e per questo ci si inizia a chiedere se la castità per queste figure non debba essere abolita.

L’argomento, come prevedibile, ha scatenato Paolo Brosio a Pomeriggio 5, che si è alzato in piedi urlando le sue ragioni, difendendo la castità e tutte le istituzioni religiose in cui crede.

Barbara d’Urso: Paolo Brosio la lascia senza parole

Barbara d’Urso non avrebbe mai potuto immaginare, o forse sì, una reazione simile da parte di Paolo Brosio che, dopo aver urlato contro gli altri ospiti di Pomeriggio Cinque sul tema della castità delle figure religiose, si è alzato in piedi, rivolgendosi direttamente alla conduttrice.

Paolo Brosio non ha voluto sentire ragioni, soprattutto quando la d’Urso gli ha fatto notare che probabilmente perfino Gesù, ai tempi, avevi amato qualcuno, quindi perché non potrebbero preti e suore scegliere di innamorarsi liberamente ancora loro?

Beh, questa frase ha scatenato le ire più nascoste del conduttore. Tant’è che Barbara d’Urso ha rimproverato Paolo Brosio in diretta, chiedendo ironicamente cosa mai avesse bevuto, vista tutta la sua esuberanza per l’argomento.

Un talk decisamente difficile da gestire, molto più della puntata di ieri di Live Non è la d’Urso quando Lucas Peracchi si è negato ad Eva Henger, scegliendo di non perdonare la madre della sua compagna Mercedesz.

Barbara, durante la puntata di ieri, ha anche dovuto fronteggiare Marco Carta, che ha rivelato un retroscena sul processo a Live Non è la d’Urso. Due situazioni alquanto difficili, ma che sono risultate più facili da gestire rispetto all’ira di Brosio.

