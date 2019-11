Lucas Peracchi non fa pace con Eva Henger a Live Non è la d’Urso

Lucas Peracchi non fa pace con Eva Henger a Live Non è...

Lucas Peracchi durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso si è rifiutato di chiarire con sua suocera Eva Henger, svelando il motivo di tale scelta.

Lucas Peracchi aveva accettato, ancora una volta, di voler incontrare Eva Henger a Live Non è la d’Urso per chiarire ogni dubbio e dissapore. Purtroppo, però, così non è stato.

Il fidanzato di Mercedesz Henger, dopo che sua suocera non si è scusata per averlo accusato di aver picchiato la ragazza, ha deciso di non fare pace con lei, tornando dritto in studio da Barbara d’Urso.

Il gesto, come prevedibile, ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo.

Lucas Peracchi non ha voluto sentire ragioni, dopo aver ricevuto un ultimatum da Eva Henger e non aver sentito nessun tipo di scuse da parte di sua suocera.

Il fidanzato di Mercedesz Henger ha abbandonato l’ascensore in cui si è tenuto il tanto atteso confronto con l’ex stella del cinema a luci rosse. Lucas Peracchi a Live Non è la d’Urso ha ribadito che dopo aver scelto di non denunciare Eva Henger, trovando l’appoggio di Mercedesz, si aspettava almeno di ricevere delle scuse visto che Eva lo ha accusato pubblicamente di aver picchiato la sua compagna.

Le accuse gli avrebbero procurato non pochi danni, visto che numerose clienti della palestra dove lavora si sono rifiutate di volersi allenare con lui a causa dell’etichetta che gli è stata attribuita in tv.

Nonostante le sue perplessità, Eva Henger non ha voluto scusarsi con suo genero, affermando che lei non ha nessuna intenzione di chiedere scusa per ciò che ha detto o fatto. Al momento, per lei, va bene aver chiarito anche soltanto con sua figlia con cui non parlava da mesi.

