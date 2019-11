Ilona Staller rimproverata da Barbara d’Urso: “Ma sei di coccio?”

Ilona Staller è stata rimproverata da Barbara d’Urso durante la diretta di Live. Il motivo? Alcune affermazioni di Ilona sono apparse xenofobe.

Ilona Staller è ritornata a Live Non è la d’Urso per difendere suo figlio dalle accuse che lo vedono protagonista in questi giorni.

A casa del ragazzo, infatti, è stata trovata della droga, ma lui si è dichiarato innocente, affermando che le sostanze stupefacenti ritrovate nella sua abitazione non gli appartengono, ma che sono di alcuni ragazzi extracomunitari che ha ospitato in casa sua.

Ilona, questa sera da Barbara d’Urso, è stata però rimproverata dalla conduttrice. Il motivo? Cicciolina non ha fatto altro, durante lo spazio a lei dedicato, che specificare il colore della pelle dei ragazzi ospitati da suo figlio.

Ilona Staller: Barbara d’Urso la rimprovera in diretta

Ilona Staller mentre raccontava alla padrona di casa la versione dei fatti di suo figlio, non ha fatto altro che specificare il colore della pelle degli uomini che avrebbero trovato ospitalità a casa del ragazzo.

Barbara d’Urso, durante il corso dell’intervista, ha più volte pregato la sua ospite di smetterla di rimarcare il colore della pelle dei due ragazzi, in quanto Cicciolina non faceva altro che ribadire che la loro pelle fosse di colore nero. “Basta ti prego, sei di coccio!” ha sbottato la conduttrice.

Barbara d’Urso ha rimproverato Ilona Staller a Live Non è la d’Urso, stufa di sentire durante il suo racconto che i ragazzi avessero la pelle scura, ma Cicciolina ha dato poca importanza al rimprovero subito e ha continuato a sottolineare il colore della pelle dei due ragazzi.

Uno spezzone decisamente difficile da gestire, considerando che prima Barbara ha accolto la testimonianza di Marco Carta, che è risultato essere innocente dal processo che lo ha visto coinvolto nel corso di quest’estate.

Dopo lo spazio dedicato a Cicciolina si cambia completamente argomento. In studio c’è Mila Suarez, con nuove rivelazioni su Alex Belli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Ilona Staller disperata: “Costretta a vendere tutto” VIDEO

Grande Fratello Vip 4: prime anticipazioni sul cast

ILONA SI RICANDIDA A MONTECITORIO: questione.. di Dna