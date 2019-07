I casting per il Grande Fratello Vip 4 sono già cominciati anche se per il programma dovremo aspettare l’autunno. Ecco tutti i nomi caldi dei possibili concorrenti.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno 2019 su Canale 5 c’è sicuramente Grande Fratello Vip 4.

La formula del reality rispetto agli anni scorsi non cambia, ma in compenso ci saranno tante novità, a cominciare da Alfonso Signorini al posto di Ilary Blasi alla conduzione. Intanto però in questo giorni sono cominciati i provini per i concorrenti e i primi rumors segnalano alcuni nomi clamorosi per il possibile cast del GF Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, Loredana Lecciso ci sarà?

Sono già molti i nomi associati al Granfe Fratello Vip 4, anche se un provino non significa automaticamente contratto. Intanto però le prime anticipazioni tv parlano soprattutto di donne. Un nome tra i possibili concorrenti è quello di Antonella Elia. Secondo il quotidiano ‘Il Tempo’ dopo aver partecipato in passato all’Isola dei Famosi, l’ex valletta di tanti programmi famosi, oggi attrice teatrale, avrebbe già firmato il contratto con la produzione.

Altri nomi arrivano invece da TvBlog che si è scatenato con le indiscrezioni. Dalla porta rossa che introduce alla Casa più spiata d’Italia potrebbe passare l’ex modella brasiliana Fernanda Lessa, un’altra che ha partecipato in passato all’Isola, ben tredici anni fa. Tre anni fa invece una delle ‘naufraghe’ era stata Claudia Galanti, altra modella sudamericana, che sarebbe pronta a rimettersi in gioco anche qui

Tra le bellezze nostrane invece uno dei nomi caldi è quello della ballerina Matilde Brandi, che da romana giocherebbe anche in casa. Ma la vera bomba potrebbe essere rappresentata da Loredana Lecciso. Lei non ha mai negato di essere attirata da un’esperienza del genere,. E poi, come ha ammesso di recente, “l’unica cosa che tenta è che lo conduce Alfonso Signorini.

Ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me”. E anche Ilona Staller, che ha parlato spesso dei suoi problemi economici legati al vitalizio da ex parlamentare, sta solo aspettando una chiamata da parte della produzione.

Invece tra i maschi potrebbe entrare Scialpi, oppure Shalpy come si fa chiamare adesso, che un paio di anni fa è stato anche concorrente a Pechino Express su Rai 2. E tra i partecipanti al reality il no,me caldo dell’ultima ora è quello di Gennaro Lillio, uscito da poco dal Grande Fratello 16 ew compagni di Francesca De André.

