Marco Carta dopo l’udienza a Live Non è la d’Urso: “Ho denunciato!”

Marco Carta questa sera è stato ospite a Live Non è la d’Urso. Il cantante ha rivelato di aver denunciato chi lo insulta sui social.

Marco Carta lo aveva promesso: a processo sarebbe finito, sarebbe ritornato a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua versione della storia sul furto alla Rinascente di Milano.

Il cantante sardo ha confidato a Barbara d’Urso di esserci rimasto particolarmente male degli insulti ricevuti sul web e, per questo motivo, ha deciso di denunciare il tutto alla polizia postale che sta provvedendo ad individuare i responsabili degli insulti sui social.

Marco Carta a Live Non è la d’Urso: “Sono stato assolto”

Marco Carta ha confidato a Barbara d’Urso di aver sofferto come non mai per tutti gli insulti ricevuti sul web a causa del furto che, in maniera del tutto involontaria, l’ha visto protagonista.

A Live Non è la d’Urso il cantante ha rivelato di essersi rivolto alla polizia postale per rintracciare tutti coloro che si sono divertiti ad insultarlo, in modo tale che possano prendersi le responsabilità di ciò che hanno detto sul suo conto nel corso di questi mesi.

“E’ inutile che ora li andate a cancellare” ha specificato Marco Carta a Live Non è la d’Urso. “Tanto ho tutti gli screenshot salvati sul mio telefono”, ha aggiunto.

Marco è stato ufficialmente assolto, nonostante il PM volesse condannarlo, dimostrando la sua innocenza nel caso del furto delle magliette. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha anche specificato che da quel giorno, quello del furto, non ha mai più cercato la sua amica che ha commesso il fatto.

Ormai che la colpevole sia lei è un dato certo, visto che il giudice l’ha condannata. Verso la fine dell’ospitata, Barbara d’Urso ha fatto una sorpresa al suo ospite, facendogli sentire una dedica speciale per Marco Carta da parte del suo fidanzato.

