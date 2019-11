Scopri l’infuso di salvia, un piccolo trucco ricco di benessere e in grado di sgonfiare la pancia per le feste.

Fonte: iStock photo

Con l’arrivo di Novembre è inutile girarci attorno, si è subito iniziato a parlare del Natale. Tra gente che parla di quando addobbare l’albero, la lista dei regali da fare e da comprare per tempo e il pensiero di cosa indossare per la cena tra parenti o per il viaggio programmato da tempo, uno dei pensieri fissi è quello legato alla linea che in quei giorni non è mai al top. Dopotutto tra pandori, panettoni e delizie varie liberamente fruibili già dai primi giorni di Dicembre è facile capire perché a Natale si arrivi già con qualche chilo di troppo e spesso con l’addome gonfio per via dei problemi dovuti a cibi pesanti o difficili da digerire. Per fortuna, c’è una soluzione semplice che si può applicare in quei giorni e che fa bene anche alla salute e si tratta dell’infuso a base di salvia. Un rimedio naturale che, oltre a lenire eventuali mal di stomaco, aiuta anche a mantenere la pancia piatta, garantendo così una linea invidiabile anche durante il periodo centrale delle feste.

Infuso alla salvia: come prepararlo

Fonte: Istock photo

A dirla tutta esiste più di una ricetta di infusi a base di salvia perché ciò che conta è assumere l’ingrediente principale ed in grado di sgonfiare la pancia, ovvero la salvia. Per questo motivo, proveremo a studiare il più semplice considerando poi delle semplici variazioni da applicare in base ai gusti.

Gli ingredienti principali sono quindi:

Acqua

2 o 3 foglie fresche di salvia

Qualche goccia di succo di limone

Questa è la ricetta base che prevede di lavare con cura e asciugare le foglie di salvia, inserirle in una tazza e versargli dell’acqua precedentemente fatta bollire. Si lascia il tutto in infusione per 15 minuti e si aggiunge del succo di limone.

L’infuso è pronto da bere ma può essere addolcito con della cannella o, in alternativa, con del miele o dello zucchero di canna. Inutile dire che se si sta seguendo una dieta, è meglio evitare gli zuccheri e limitarsi ad una spolverata di cannella.

Questo infuso ha la particolarità di godere delle tante proprietà della salvia tra le quali ci sono quella diuretica, digestiva e in grado di sgonfiare la pancia. Esattamene ciò che ci serve per avere la pancia piatta anche a Natale.

Attenzione: La salvia non va assunta nei primi mesi di gravidanza in quanto può portare a delle contrazioni. Inoltre prima di assumerla è sempre meglio chiedere un parere al proprio medico curante. Infine, questo infuso può sgonfiare la pancia ma va ovviamente inserito all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata senza la quale non avrebbe modo di funzionare a dovere.

