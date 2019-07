Nuovi sviluppi nel caso che vede Marco Carta accusato di furto. Arrivano infatti i filmati della video sorveglianza.

Spuntano fuori i famosi filmati della videosorveglianza, quelli che dovrebbero comprovare il diretto coinvolgimento di Marco Carta nell’oramai tristemente noto furto delle magliette presso La Rinascente.

A quanto pare il pm Nicola Rossato ha deciso di acquisire questi video, oltre a diverse testimonianze dei dipendenti del negozio.

Per ulteriori aggiornamenti bisognerà però attendere la prima udienza in tribunale, fissata per il 20 settembre. Intano però scopriamo nel video qua sopra tutti i dettagli circa questi attesi filmati oramai agli atti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI