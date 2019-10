Marco Carta: il PM: “Chiedo 8 mesi di carcere per furto” – VIDEO

Marco Carta: il PM: “Chiedo 8 mesi di carcere per furto” –...

Processo Marco Carta: chiesti 8 mesi di carcere per il furto delle t-shirt alla Rinascente più 400 euro di multa al cantante – VIDEO

Processo Marco Carta: Il Pubblico Ministero milanese ha chiesto 8 mesi di carcere più 400 euro di multa al cantante, accusato di furto alla Rinascente lombarda.

Carta non era presenta in aula perché “questa vicenda gli ha causato molti problemi, per lui è stato un incubo” ha riferito la difesa. Scopri il resto nel video

