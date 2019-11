Cecilia e Luca chi sono? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cecilia Destefanis e Luca Serena sono una coppia di novelli sposi nati all’interno del programma Matrimonio a Prima Vista. Lui ha 32 anni, vive a Borgosesia, in provincia di Vercelli (Piemonte), e nella vita fa il consulente per la sicurezza. Le sue grandi passioni sono quelle di praticare la corsa, inoltre ama la montagna e fa l’arbitro nelle patite di calcio.

Luca è molto legato alla sua famiglia per questo motivo vive con loro, non è figlio unico infatti ha ha un bellissimo rapporto con la. È un uomo semplice, educato, rispettoso, razionale per difesa e molto ironia.

Lei invece ha 32 anni, vive a Roma e lavora dentro un erboristeria. A differenza di luca lei vive da sola nella capitale ma nono stante ciò ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia. Fin da subito si è fatta notare per il suo look non convenzionale e sbarazzino. Cecilia è molto contraddittoria non a caso vive tra tradizione e anticonformismo, inoltre è molto insicura, divertente e soprattutto autoironica.

Nome: Luca Serena

Età: 32 anni

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Borgosesia (Piemonte

Professione: consulente

Nome: Cecilia Destefanis

Età: 32 anni

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Roma

Professione: impiegata

Cecilia e Luca: vita privata e Matrimonio a prima vista

Cecilia Destefanis e Luca Serena nella vita sono una coppia sposata. Un matrimonio avvenuto all’oscuro grazie al programma Matrimonio a prima vista, che come fa intendere il nome prevede che le coppie si spostano senza conoscere niente l’uno dell’altra. Al quale seguono 5 settimane di convivenza forzata nelle quali i due dovranno conoscersi, innamorarsi e condividere i propri sogni e le proprie paure. Allo scadere del tempo dovranno scegliere se continuare la vita insieme o chiedere il divorzio.

Tra di loro si instaura fin da subito un buon rapporto ed infatti quando si vedono per la prima volta al matrimonio rimangono soddisfatti l’uno dell’altra. Anche la loro luna di miele va alla grande e il loro legame diventa più forte ogni giorno che passa.

Tuttavia una volta tornati in Italia sono sorti i primi problemi, sopratutto durante la convivenza. Ovvero quando Luca ha mostrato dei limiti nei confronti di Cecilia, non riuscendo ad aprirsi totalmente con lei e non facendosi conoscere. Passate le 5 settimane di conoscenza la coppia si trovava in una situazione di stallo: lei che voleva continuare l’esperienza e lui che richiedeva maggior tempo per pensarci. Saranno ancora insieme a 6 mesi di distanza dal matrimonio? Non ci resta che vedere lo speciale di martedì 5 novembre per scoprirlo!

