Ecco 9 segni che la persona amata ti ama senza anche se non te lo dice. Alcuni di questi punti potrebbero sorprenderti

“Non c’è amore, c’è solo prova di questo sentimento” Questa massima è l’espressione del nostro attaccamento per il nostro partner e la prova del fatto che in amore abbiamo spesso bisogno di dimostrazioni, rassicurazioni…. sentiamo il bisogno di sentirci dire dall’altro che ci ama, che ci trova attraenti che è felice con noi. Eppure a volte questo non accade, magari siamo all’inizio della frequentazione e il partner ha paura di esporsi, magari il parner sembra essersi assestato con il passare del tempo e da per scontata l’importanza di fornire questo tipo di informazioni. Quel che è certo è che l’indifferenza legata alla mancanza di dimostratività del tuo partner, inquieta. Se questo è il tuo caso, sappi che l’amore passa attraverso piccoli gesti che diventano impercettibili man mano che si ripetono e che diventano parte della tua vita da coppia quotidiana.

Ecco 9 prove che lui ti ama senza dirtelo

1- Proietta e pianifica



“Vorrei fare un bel viaggio con te” “Vorrei fare una passeggiata in riva al mare. Mi accompagneresti?” Tante proposte fugaci che puoi dare per scontate ma ciò significa molto se vi presti attenzione. Quando la persona amata ti include nei suoi progetti, nel breve come nel lungo periodo, significa che vede la vostra unione come un “noi” e non come un flirt effimero. Se dall’inizio della tua relazione, il tuo partner ti consulta per idee che sono importanti per lui, significa che sta seriamente prendendo in considerazione un futuro comune.

2- Ti rispetta

Intellettualmente ed emotivamente, se la persona amata ha una buona considerazione di te e ti mostra rispetto, vengono stabiliti i pilastri di una relazione duratura e armoniosa. Se ti senti riconosciuta come una persona speciale e apprezzata dal tuo partner, certamente vivi un’unione sana senza accorgertene. Il rispetto per la persona amata è evidente in piccoli gesti a volte banali, come quando chiede la tua opinione prima di prendere una decisione importante o quando cerca di comunicare con te per risolvere un conflitto.

3- Ti protegge

Quando il tuo partner si prende cura di proteggerti in ogni circostanza, vivi sicuramente una storia d’amore speciale. Ti mette addosso la coperta se ti addormenti, ti invia un messaggio per sapere se sei tornata, sono tutti segni che ti dimostrano fortemente di essere amata. Devi solo farci caso.

4- Ti ascolta



Se non importa quanto sia indaffarato o preoccupato, ma è sempre disponibile a parlare con te e ad ascoltarti, questa è la prova tangibile che ti ama sinceramente. Se non si adagia sugli allori e ti presta costante attenzione, il tuo partner ti considera una persona cara ai suoi occhi.

5- Onestà

Se il tuo partner è onesto in qualsiasi circostanza, significa che ti tiene in grande considerazione. Un partner serio non avrà paura di dirti le cose, anche se non sono sempre facili da ascoltare.

6- Empatia

Se il tuo partner ha rispetto per te, si assicurerà sempre di mettersi nei tuoi panni. Si asterrà dal commettere un atto che rischia di ferirti perché i suoi sentimenti sono forti e dimostrano che è seriamente interessato a te.

7- Controversie costruttive

È normale che a volte una relazione sia punteggiata da conflitti. Se i vostri litigi sono costruttivi, se quando discutete non ci sono piatti rotti, gesti folli, insulti sproporzionati e non si allarmano i vicini, se non manca di portarti rispetto anche all’apice della sua rabbia allora ti ama davvero.

8- È tuo amico



Una relazione sana e armoniosa implica necessariamente una forte amicizia. E questo tipo di unione va di pari passo con un profondo interesse per le tue aspirazioni, le tue passioni, le tue speranze e le tue turpitudini. Se il tuo partner è interessato a te, significa che si considera in una relazione seria.

9- È (un po ‘) geloso

Senza soffocarti, il tuo partner è un tantino geloso quando qualcuno ti fa gli occhi dolci. Questo atteggiamento è sano e del tutto normale quando non assume proporzioni tossiche. Quando la persona amata è davvero innamorata, può sentirsi urtato quando vede che stai nutrendo un sospettoso interesse per uno sconosciuto.

