5 semplici metodi per snellire al massimo la vostra pancia. Non e’semplice, questo però vi può aiutare

Dimagrire sulla pancia non è per niente facile, soprattutto con l’età che avanza: la dieta di Susy Burrell, dietista di Sydney, fornisce una serie di consigli per perdere peso che includono l’assunzione di fibre per una migliore salute intestinale. Almeno 30 grammi di fibre al giorno può aiutare la nostra salute e a a dimagrire.

Prima di tutto, sì alla caffeina perché aiuta a dare il via al metabolismo: particolarmente ufficiale se viene assunta al mattino. Susie spiega che le proprietà stimolanti della caffeina contribuiscono a mobilitare i depositi di grasso e a reprimere l’appetito.

Bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno: ti aiuta a sentirti più piena e sgonfia, anche sulla pancia. Susie consiglia anche di variare con il tè verde, che aiuta ad aumentare il tasso metabolico.

Bere del succo durante l’allenamento per bruciare i grassi: l’assunzione giornalista di vitamina può aiutare a spostare i chili più insistenti. E infine bisogna evitare i dolci calorici al mattino: l’esperta ha detto che il problema di questi alimenti, a inizio giornata, è che aumentano l’insulina e di conseguenza l’appetito.

