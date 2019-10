Dieta delle uova sode, scopri il menu settimanale che ti aiuterà a perdere 5 kg in eccesso

Le uova sono senza dubbio uno degli alimenti naturali più buoni e più utilizzati dagli italiani. Questo perché esse sono un’ottima fonte di proteine di alta qualità che contengono tutti gli amminoacidi essenziali per gli esseri umani. Le uova forniscono quantità significative di molti micronutrienti utili all’organismo umano quali: vitamina A, riboflavina, acido folico, vitamina B6, vitamina B12, colina, ferro, calcio, fosforo e potassio.

La dieta delle uova sode che vi proponiamo oggi è il frutto di uno studio pubblicato sul Journal Of The American College Of Nutrition. Si tratta di una dieta proteica nata per combattere l’obesità. Tuttavia questo regime alimentare, che vi permette di perdere 5kg in un giorno, è fortemente sconsigliato per quelle persone che soffrono di diabete, pressione alta o patologie renali.

Quindi prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta uovo: il menu settimanale

La dieta del delle uova sode ottima per perdere chili in eccesso in poco tempo ma la sconsoliamo nuovamente a chi soffre di diabete, colesterolo ecc..

Lunedì: colazione con due 2 uova sode e della frutta fresca in macedonia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: due fette di pane e frutta. Cena: insalata con pollo.

Martedi: colazione con due uova sode e frutta. Pranzo: insalata mista e pollo. Cena: due uova bollite, un insalata e un arancia.

Mercoledì: colazione con due uova bollite o cotte con il pomodoro e frutta in macedonia senza zucchero. Pranzo: due fette di pane, pomodoro e un pezzo di formaggio a basso contenuto di grassi. Cena: insalata con pollo a pezzetti grigliati.

Giovedì: colazione con due uova bollite e un frutto. Pranzo: frutta a volontà. Cena: solo pollo alla griglia. Venerdì: colazione con due uova uova sode. Pranzo: due uova sode e verdure al vapore in quantità libera. Cena: pesce alla griglia e insalata mista.

Sabato: colazione con due uova bollite. Pranzo: bistecca alla griglia e insalata mista con lattuga, cetrioli, sedano e pomodoro. Cena: due uova sode e insalata di spinaci e pomodori.

Domenica: colazione con un tè verde e una macedonia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: pesce al forno e verdure al vapore. Cena: pollo al forno e spinaci al vapore.

La dieta delle uova sode è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

