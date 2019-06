Estate, voglia di cibi freschi e di idee nuove. Con le uova sode si possono preparare tante insalate leggere e gustose che rispettano la nostra dieta, ci danno energia e saranno anche un successo con gli amici.

I nutrizionisti consigliano di non mangiare più di quattro uova alla settimana e non importa come le cuciniamo. Conta però come le portiamo in tavola e con cosa le accompagniamo.

In questo articolo vi daremo qualche coniglio per una perfetta cottura delle uova sode e tre ricette, abbinamenti molto facili da preparare ma decisamente gustosi.

Possono essere idee per una cena in famiglia ma anche da portare in spiaggia o nelle vostre gite fuori porta.

Uova sode, come si cucinano e qualche idea di insalata

Partiamo dalle basi: per un perfetto uovo sodo, il consiglio di base è quello di pulire il guscio con della carta da cucina leggermente bagnata, ma non sotto l’acqua fredda perché il guscio comunque la assorbe e quindi rischia di danneggiare l’interno.

Poi mettere l’acqua a bollire in un pentolino abbastanza alto, mettete dentro l’uovo o le uova facendo attenzione a non romperle. In dieci minuti circa, a fuoco medio, sarà tutto pronto, ma se vi piace con il tuorlo più morbido ne basteranno anche solo 8. Una volta cotto si può conservare in frigorifero fino a 24 ore.

E adesso vediamo insieme tre facili ricette di insalate che hanno come base le uova sode.

Insalata con uova sode, mandorle e pane

Ingredienti

Per quattro persone

4 uova medie

1 cesto di insalata riccia

60 g di pane raffermo

50 g di mandorle pelate

25 g di filetti di acciuga sott’olio

20 g di erba cipollina (a piacere)

olio extravergine di oliva

succo di mezzo limone

sale



Per preparare l’insalata con uova, mandorle e pane cuocete le uova sode come vi abbiamo spiegato. Una volta pronte, raffreddatele sotto l’acqua corrente e sgusciatele facendo attenzione a non romperle.

A parte, in una padella antiaderente tostate le mandorle tenendo la fiamma bassa,e poi tritatele grossolanamente. Nel mixer tritate il pane raffermo e tostate quello che avrete ottenuto in una padella antiaderente con tre cucchiai di olio.

Pulite l’insalata, lavatela e asciugatela, quindi tagliatela. Scolate le acciughe dal loro olio, tagliatele a pezzetti e preparate il condimento ottenuta mescolando quattro cucchiai di olio, il succo di mezzo limone e il sale.

In una terrina mettete l’insalata, le uova tagliate a rondelle o spicchi, le briciole croccanti insieme alle mandorle, le acciughe e l’erba cipollina tagliata finemente. Condite e servite.

Insalata campagnola con uova sode

Ingredienti

250 g di lattuga

4 patate lesse

200 g di tonno

200 g di wurstel

4 uova sode

150 g di mais

olio

sale



Per preparare l’Insalata campagnola mettete a bollire le patate con tutta la buccia. Una volta cotte, scolatele e lasciatele raffreddare, poi sbucciatele e tagliatele a tocchetti piccoli. Fate bollire le uova, raffreddatele e tagliatele in quarti o a spicchi,

Lavate e asciugate l’insalata, tagliatela a strisce e mettetela in un’insalatiera aggiungendo il mais e il tonno sgocciolati, le patate, i wurstel che avrete precedentemente sbollentati in acqua bollente per 5 minuti, tagliati a rondelle. Condite con olio e sale, eventualmente con aceti balsamico a piacere, e pepe.

l’Insalata con uova sode, avocado e formaggio.

ingredienti

250 g di insalata

180 g di emmenthal

120 g di avocado

4 uova

olio extravergine d’oliva

20 ml di aceto bianco

sale

pepe



Per preparare l‘Insalata con uova sode, avocado e formaggio bollite le uova come abbiamo illustrato e poi raffreddatele delicatamente. Togliete i tuorli e schiacciateli con una forchetta aggiungendo sale, pepe, olio, aceto e (se piace) anche un po’ di curry in polvere

A parte sbucciate l’avocado e tagliatelo in cubetti, lavate bene l’insalata e tagliatela a strisce o spezzatela con le mani. In una insalatiera mettete l’insalata e l’avocado cominciando a condire con la salsa preparata a base di tuorli.

Poi aggiungete gli albumi tagliati a fettine, così come l’emmenthal. Mescolate tutto e aggiustate di sale e pepe

Voi quale preferite?

