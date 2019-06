Chi è Bradley Cooper? Scopri tutto quello che c’è da sapere su una delle stelle più brillanti dell’attuale firmamento di Hollywood, dalla carriera alla vita privata.

Data di nascita: 5 gennaio 1975

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore, Produttore cinematografico

Titolo di studio: Laurea

Luogo di nascita: Filadelfia

Altezza: 185 cm

Peso: 82 kg

Bradley Cooper Irina Shayk crisi

Dopo il matrimonio con l’attrice Jennifer Esposito, sposata nel 2006 e lasciata dopo pochi mesi, e la relazione con Renée Zellweger, anch’essa improvvisamente interrotta, arrivò Irina Shaynk, ex fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo.

I due resteranno insieme dal 2015 al 2019 e nel marzo 2017 è nata la loro bambina Lea de Seine. Il matrimonio tra i due rimane ad oggi un grande punto interrogativo: si vocifera che i due si siano sposati di nascosto e a confermarlo sembra essere lo smeraldo comparso all’anulare di lei nel dicembre 2016.

Secondo l’americano People, tutto sarebbe cambiato dopo A Star is born:

“Bradley è stato emotivamente assente durante il lungo periodo delle riprese di A Star Is Born

Finito il burrascoso periodo dei premi per il film, Bradly provò a dedicarsi di più ala famiglia ma il tentativo pare esser fallito: Irina ha fatto le valigie, ha lasciato la villa di Los Angeles, dove viveva con l’attore, ed è partita per l’Islanda, ufficialmente per lavoro (un servizio fotografico) ma certo anche per prendere le distanze.

Bradley Cooper e Lady Gaga

Per il suo primo film da regista, A Star is Born, Bradley Cooper sceglie un’attrice protagonista a dir poco inedita: Lady Gaga.

La cantante non solo si dimostrerà un’attrice straordinaria ma saprà creare anche una complicità veramente magica con l’attore-regista: i due appaiono così vicini e in sintonia da far credere a molti in un’intesa ben oltre la recitazione.

Unendo a ciò le voci di una crisi tra Bradley Cooper e la moglie, Irina Shayk, si fece presto a gridare alla nuova love story.

Sarà la stessa Lady Gaga a rispondere a più riprese alle insinuazioni: dopo gli Oscar sottolineò come l’armonia mostrata sul palco fosse solo frutto di un attento studio della performance da parte dello stesso Bradley Cooper, abile regista del tutto, e quando a Las Vegas, mentre intonava Shallow, il pubblico chiede dove fosse Bradley, Lady Gaga rispose senza colpo ferire “Cercate di essere gentili o andate a f*****o”.

Solo una grande intesa lavorativa dunque tra Bradley Cooper e Lady Gaga o, al massimo, una bella amicizia.

Bradley Cooper film

Il debutto come attore di Bradley Cooper arriva sul piccolo schermo, in una serie che ha letteralmente fatto storia: Sex and the City.

Passa poi al cinema esordendo nella commedia Wet Hot American Summer.

La vera popolarità arriverà però nel 2001, grazie al personaggio di Will Tippin interpretato nella serie televisiva Alias, dove recita insieme a Jennifer Garner.

Da allora prenderà parte a più di 30 film e oltre 15 serie televisive. Inoltre doppierà 4 film, tra cui I guardiani della galassia, e produrrà ben 6 pellicole. Una lunga carriera valsa a Bradley Cooper diversi riconoscimenti come nomination all’Oscar come miglior attore, candidatura per il Golden Globe, per l’MTV Movie Awards e tanti altri.

Tra i titoli più celebri legati a Bradley Cooper nel mondo del cinema ricordiamo la trilogia di Una notte da leoni, Limitless, Il lato positivo, American Sniper e American Hustle, questi ultimi valsi trenomination agli Oscar.

Nel 2018 arriverà infine l’esordio alla regia. A star is Born è un vero e proprio successo, merito soprattutto della tanto sorprendente quanto azzeccata scelta di un’inedita Lady Gaga nel ruolo di attrice protagonista.

Bradley Cooper altezza e età

Padre irlandese, mare italiana. Le origini di Bradley Cooper si disperdono per l’Europa e approdano poi a Filadefia dove l’attore è nato il 5 gennaio 1975.

Dopo il diploma e la laurea in letteratura inglese, conseguita con tanto di lode, Bradley si trasferisce a New York dove studia presso la Actor Studios Drama School.

Non tutti sanno che tra le qualità di Bradley Cooper c’è quella di parlare un fluente francese, imparato alla Georgetown e nei sei mesi passati a Aix-en-Provence, in Provenza, come studente di scambio.

La sua carriera ha poi spiccato il volo nel cinema e sul piccolo schermo ma sarà bene ricordare anche i suoi esordi da presentatore nel programma avventuroso di Discovery Channel Treks in a Wild World e la collaborazione con un’organizzazione no profit con lo scopo di insegnare recitazione ai bambini nelle scuole.

Bradley Cooper mamma

Da sempre Bradley Cooper pare letteralmente innamorato della sua mamma.

I due sono apparsi insieme sul tappeto rosso dei Tony Awards 2015 e all’anteprima del film Joy, oltre a far coppia al concerto dei Guns N’ Roses del 2016, a Hollywood, e, indimenticabile, in occasione degli Oscar 2019.

Mamma Gloria, figlia di un poliziotto napoletano e di una signora abbruzzese, ha trasmesso al suo Bradley, tra le altre cose, la passione per i fornelli.

