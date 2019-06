Una delle storie più discusse dopo gli Oscar, ora è giunta al termine: Bradley Cooper e Irina Shayk hanno annunciato la separazione. Scopri cosa è successo

Una coppia durata 4 anni, da sempre interessata da numerosi rumors sulle nozze (che non hanno mai trovato un riscontro pratico) e la presenza di una bambina di appena due anni: nonostante ciò, sembra però la loro storia sia arrivata al termine.

A dichiararlo è proprio il portavoce dei due, che rilascia un’importante messaggio alla rivista statunitense “People“: hanno deciso di chiudere la loro relazione […] ma stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine“.

L’attore hollywoodiano non è nuovo nel panorama delle relazioni non riuscite: la prima a essersi legata con lui è stata Jennifer Esposito, nel lontano 2006, a cui è poi seguita la storia di quasi 2 anni con Renee Zellweger, l’attrice che ha interpretato Bridget Jones.

Bradley Cooper e Irina Shayk, tra i due arriva la separazione: ecco cosa dicono i rumors

33 anni lei, 44 lui: eppure, nonostante la differenza di età, agli occhi del pubblico la storia aveva ormai messo delle radici forti e ben consolidate. I due non si erano mai sposati ma nel marzo del 2017 avevano dato alla luce la piccola Lea De Seine, coronando così il sogno del nucleo familiare.

Eppure, a seguito di questa notizia, tanti sembrano i sospetti e le ipotesi: il pensiero di tutti, in queste ultime ore, va a Lady Gaga, e alla forte sintonia che si era creata tra lei e l’attore in seguito alle riprese e alla partecipazione agli Oscar 2019 con il film “A star is born”.

I due avevano infatti dimostrato di aver dato vita a un rapporto molto forte, proprio come quello raccontato nella pellicola. Già in quell’occasione in molti non si erano lasciati scappare dei commenti a riguardo, ma ciononostante la stessa Lady Gaga aveva smentito tutto in una lunga dichiarazione.

“Su quel palco le persone hanno visto dell’amore e, indovinate un po’? Era proprio quello che volevamo vedessero. Questa è una canzone d’amore. Il film racconta una storia d’amore. Noi abbiamo lavorato così duramente per questa storia.”

E concludeva: “Abbiamo faticato tanto, abbiamo lavorato tutta la settimana a quella performance. Era importante che apparissimo vicini, in sintonia, per tutta l’esibizione. Quando canti una canzone d’amore, è quello che vuoi che le persone sentano. Io e Bradley siamo artisti e suppongo che il risultato mostri come abbiamo fatto entrambi un buon lavoro”.

