Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi – Video

Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi, lei se n’è andata di casa. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Bradley Cooper e Irina Shayk già dall’inizio del 2019 sono al centro dei gossip a causa del presunto flirt di lui con Lady Gaga, con la quale ha girato il film A star is Born. Ma adesso sempre che la coppia non stia passando un momento felice infatti Irina ha addirittura lasciato la villa di Bradley a Pacific Palisades, vicino a Santa Monica in California

Secondo Page Six, una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che tra Bradley e Irina “le cose non vanno bene, nessuno dei due è felice, e la relazione è appesa a un filo”. Poi aggiunge: “I due stanno cercando in tutti i modi di far funzionare le cose per il bene della bambina”

Leggi anche >>> Lite furiosa tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Leggi anche >>> Valentina Vignali e le critiche sul fisico

Leggi anche >>> Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono fidanzati

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI