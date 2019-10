Dieta del minestrone: il menù settimanale per perdere 3kg subito

Dieta del minestrone per perdere 3kg subito. Scopri il menu settimanle di una delle diete più seguite per dimagrire in fretta

Oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà a perdere peso facilmente ma sopratutto velocemente. Essa, infatti, vi aiuterà ad eliminare 3 kg in una sola settimana!

I primi giorni della dieta del minestrone sono i più pesanti ma anche i più importanti per perdere peso. Inoltre per favorire la disintossicazione de vostro organismo ricordiamo che è importantissimo bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno

Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute

Dieta del minestrone: il menù settimanale

La dieta del minestrone ottima per perdere chili in eccesso in poco tempo ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con una tazza di latte di soia e cereali. Spuntino: una mela. Pranzo: minestrone di verdure, insalata di radicchio rosso condito con succo di limone e due fette di melone. Merenda: un kiwi. Cena: minestra di verdure di stagione, una carota e due fette di ananas.

Martedì: colazione con un caffè d’orzo e due biscotti integrali. Spuntino: due kiwi. Pranzo: minestrone di verdure di stagione e patate, un uovo sodo e un panino alla soia. Merenda: una mela. Cena: minestrone di verdure di stagione e patate, prosciutto crudo sgrassato, due fette di pane integrale e due fette di ananas.

Mercoledì: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: frullato di mele, pere e carote. Pranzo: vellulata di fave e piselli e un piccolo panino integrale. Merenda: una pera. Cena: vellulata di fave e piselli, filetto di merluzzo cotto al vapore e due fette di ananas.

Giovedì: colazione con una tazza di latte di soia e due fette di biscottate con miele. Spuntino: succo di pompelmo. Pranzo: crema di carciofi e una fettina di pane integrale. Merenda: centrifugato di carote. Cena: crema di carciofi, petto di pollo lessato, insalata di pomodoro e una mela.

Venerdì: colazione con un caffè d’orzo e due biscotti secchi. Spuntino: mezzo ananas. Pranzo: minestrone fatto con coste bianche, spinaci, zucca, carota, sedano, cipolla, porro e basilico e una fettina di pane integrale. Merenda: un pompelmo. Cena: minestrone, bresaola e una mela. Il sabato e la domenica sono liberi pero senza esagerare troppo.

