Dieta veloce per dimagrire facilmente e velocemente: il menù

Dieta lampo: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire soli 4 giorni!

Ammettiamolo tutte noi donne vorremmo perdere quegli odiosi chili in ecco ed avere un corpo perfetto. Quindi oggi abbiamo decido di condividere con voi una dieta lampo ottima per eliminare di grasso in eccesso. La dieta consigliata sopratutto se si vuole perdere peso velocemente si basa su un menù a base di cibi proteici e prevede l’esclusione di zucchero, pasta, cereali, legumi e patate.

Prima di mettere in pratica la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta lampo per dimagrire velocemente: il menù per 4 giorni

La dieta lampo è ottima per rimettersi in forma in poco tempo ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Primo giorno: colazione con un tè o caffè non zuccherati, due fette biscottate integrali o tre biscotti secchi tipo gallette e un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia non zuccherato. Pranzo: pasta integrale al pomodoro con una spruzzata di grana grattugiato, insalata mista di ortaggi crudi e un caffè senza zucchero. Merenda: una tazza di tè o un caffè e una mela. Cena: antipasto di verdura cruda o frutta fresca intera o una macedonia, minestrone o passato di verdura senza pasta o riso e pesce cotto ai ferri o al forno, insalata mista.

Secondo giorno: colazione con un tè o caffè, due fette biscottate integrali o 4 biscotti secchi, un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di pompelmo non zuccherata. Pranzo: ricotta con mezzo panino integrale e spinaci al vapore. Merenda: una tazza di tè o un caffè e una pera. Cena: antipasto di verdura cruda o frutta fresca intera e minestrone o passato di verdura.

Terzo giorno: colazione con un tè o caffè non zuccherati, tre fette biscottate integrali o due biscotti secchi tipo gallette, un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di pompelmo non zuccherato. Pranzo: insalata di fagioli e insalata mista di ortaggi crudi. Merenda: una tazza di tè o un caffè e un kiwi. Cena: antipasto di verdura cruda o frutta fresca intero e minestrone di verdura.

Quarto giorno: colazione con un tè o caffè non zuccherati, tre fette biscottate integrali o due biscotti secchi tipo gallette, un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia non zuccherata. Pranzo: riso integrale con verdure, insalata mista di ortaggi crudi e un caffè non zuccherato. Merenda: una tazza di tè o un caffè e una mela. Cena: antipasto di verdura cruda o macedonia e minestrone di verdura. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cambiare il proprio regime alimentare dietetico o cominciare una dieta.

