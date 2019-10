Dieta della zucchina: il menù settimanale per perdere 3kg in sette giorni

Dieta della zucchina per perdere 3kg subito. Scopri il menu settimanale di una delle diete più seguite per dimagrire in fretta

Le zucchine contengono pochissime calorie, sono povere di sale e quindi molto rinfrescanti e facilmente digeribili. Per questi motivi le zucchine sono particolarmente consigliate all’interno delle diete ipocaloriche. Inoltre le zucchine hanno proprietà diuretiche e per questo sono particolarmente utili per la prevenzione ai problemi delle vie urinari.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà a perdere peso facilmente ma sopratutto velocemente. Essa, infatti, vi aiuterà ad eliminare 3 kg in una sola settimana! Ma prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta della zucchina: il menù settimanale

La dieta del minestrone ottima per perdere chili in eccesso in poco tempo ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con una tazza di tè o caffè, insieme a due biscotti o fette biscottate e un frutto. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di pasta integrale al pomodoro e zucchine cotte al vapore. Cena: tacchino alla griglia e zucchine grigliate.

Martedì: colazione con uno yogurt magro con i cereali. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: una porzione di riso integrale. Cena: pesce alla griglia.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate. Spuntino: spremuta di arancia o di pompelmo senza aggiunta di zucchero. Pranzo: minestrone di verdure frullato e zucchine alla griglia.

Giovedì: colazione con un tè con due biscotti integrali. Spuntino: spremuta d’arancia o di pompelmo senza aggiunta di zucchero. Pranzo: riso integrale con zucchine lesse. Cena: zucchine piccole ripiene di carne.

Venerdì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con due biscotti integrali. Spuntino: una mela o due fette di ananas o due kiwi. Pranzo: riso condito con zucchine e olio crudo. Cena: pesce cotto al vapore o alla griglia.

Sabato: colazione con uno yogurt magro con due biscotti integrali o cereali. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: due patate e due zucchine cotte al vapore. Cena: una fetta di pollo o tacchino alla griglia e zucchine grigliate.

Domenica: colazione con un tè o caffe con due biscotti integrali. Spuntino: centrifuga di frutta di stagione. Pranzo: brodo di pollo e 200 grammi di pollo al vapore. Cena: carne bianca alla griglia o pesce alla griglia e zucchine grigliate.

