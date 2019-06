Una ricerca condotta in Svizzera ha dimostrato che nel melograno è presente una molecola fondamentale per rigenerare i mitocondri nelle cellule e rallentare l’invecchiamento dei muscoli.

Cento grammi di melograno contengono soltanto 70 calorie e già per questo quindi è un frutto adattissimo a tutti, in particolare alle donne. Ma se vi dicessimo che i suoi chicchi fanno anche bene alla salute e in particolare hanno una potente azione anti invecchiamento dei muscoli?

É il risultato che emerge da uno studio pubblicato negli ultimi giorni sulla prestigiosa rivista ‘Nature Metabolism‘ e condotto da alcuni scienziati al Politecnico di Losanna su una sostanza, l’urolitina A, che si è rivelata particolarmente adatta per rallentare i processi di decadimento dei muscoli.

Melograno: fresco, gustoso ma anche salutare. Scopriamo perché

Sono risultati molto importanti per la nostra salute quelli che arrivano da un nuovo studio condotto in Svizzera per verificare le proprietà dell’urolitina A, una sostanza contenuta in quantità nel melograno ma anche in altri tipi di frutta.

Quello più interessante è certamente legato alla protezione che la sostanza dà ai nostri muscoli. Infatti sarebbe in grado di rallentarne l‘invecchiamento muscolare e quindi di moderare la perdita di massa muscolare e di forza tipica dell’avanzamento dell’età, diciamo dai 50 anni in su.

Merito di particolari molecole, chiamate ellagitannini. Una volta che entrano nel nostro corpo quando mangiamo melograno, liberano nell’intestino l’urolitina A che altrimenti non sarebbe prodotta nella giusta quantità. Già negli anni passati un esperimento specifico era stato condotto sugli animali, in particolare sui topolini ma anche sui vermi. Ora però il passo avanti è notevole, perché il test è stato fatto su un campione di 60 persone anziane.

Sono stati divisi in quattro gruppo e per quattro settimane questa molecola è stata distribuita in dosi diverse a tre gruppi, mentre ad un quarto è stato dato solo un placebo. Gli studiosi hanno potuto così verificare che l’urolitina A in qualsiasi dosaggio non ha mostrato effetti collaterali. Ma soprattutto questa sostanza stimola il naturale ricambio dei mitocondri, il vero motore delle cellule, essenziali per una corretta contrazione muscolare.

Con il passare degli anni questo processo viene sempre più rallentato, anche a causa di una vita più sedentaria, e provoca la perdita di una parte della massa muscolare. La molecola del melograno in pratica sostituisce la ginnastica, che comunque è sempre consigliata, e presto potrebbe essere sintetizzata sotto forma di pastiglie o fialette da prendere come se fossero integratori. E coi che ne pesante, userete di più il melograno a tavola?

