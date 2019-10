Dieta vegetariana: il menù settimanale per perdere peso in sette giorni

La dieta vegetariana è un regime alimentare dove non si possono mangiare gli animali come carne e pesce, di qualsiasi tipo, lavorazione e conservazione, ma è possibile mangiare i cibi di origine animale. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà ad eliminare i chili in eccesso in una solo settimana.

Essa, combinata con un po’ di sano allenamento, vi farà dimagrire velocemente e facilmente. Tuttavia prima di iniziare la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta vegetariana: il menù settimanale

La dieta vegetariana vi permetterà dimagrire prestando attenzione alla vostra salute, il menu settimanale è stato preso dal sito www.ok-salute.it

Lunedì

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: 1 piatto di verdure miste al vapore con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 1 panino, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: zuppa di scarola con dadini di pane croccante, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Martedì

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: 1 piatto di verdure alla griglia, 1 panino, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: 1 piatto di riso al verde (con zucchine, scarola, spinaci, erbette, piselli…), 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Mercoledì

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: 1 piatto di insalata di carote e pomodori con 1 cucchiaio d’olio d’oliva, 1 panino, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: 1 piatto di farfalle con rucola e pomodorini, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Giovedì

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: 1 piatto di minestrone di verdure con legumi, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: 1 piatto di passato di verdure con pasta, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Venerdì

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: insalata di verdure mista con 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, 1 panino, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: 1 piatto di tortellini al pesto light, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Sabato

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: 1 piatto di patate e fagiolini al vapore con 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

• Cena: 1 piatto di zuppa rustica, 1 panino, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

Domenica

• Colazione: 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde con dolcificante, 2 fette biscottate.

• Metà mattina: 1 yogurt magro.

• Pranzo: pizza al pesto con poco olio, 1 frutto a piacere.

• Merenda: 1 frutto a piacere o 1 yogurt magro alla frutta.

Cena: 1 piatto di fusilli con carciofi, 1 frutto a piacere.

• Dopo cena: 1 tazza di tisana depurativa.

