Salute dei bambini: tutto sulla malattia mani – piedi – bocca

Malattia mani piedi bocca: sintomi, trattamento e prevenzione, tutto quello che bisogna sapere per proteggere il nostro bambino

Le malattie infettive vengono denominate infettive in quanto derivano dalla trasmissione di un virus, un fungo o un parassita. La sindrome mani-piedi-bocca è una delle malattie più comuni nei bambini poichè è particolarmente contagiosa tra i più piccoli e può portare a una diminuzione di energia e ad uno stato d’animo particolarmente scontroso. La pediatra Eve Balzamo offre una panoramica completa dei sintomi e trattamenti in un articolo pubblicato sul sito Web Doctissimo.

Molto comune durante l’infanzia, la sindrome mani-piedi-bocca merita la piena attenzione dei genitori, specialmente in caso di bambini piccoli.

Questa sindrome è una malattia infettiva, spesso causata dal virus Coxsackie, particolarmente virulento nei neonati e nelle persone con sistema immunitario debole. Questa malattia è diffusa per via del contagio diretto, da un individuo all’altro, attraverso il contatto fisico delle mani non lavate in questo caso. L’infezione può verificarsi anche attraverso la saliva e le feci. Può essere trasmesso indirettamente toccando superfici contaminate da feci.

Le sue conseguenze più visibili sono vesciche e ferite in bocca, nonché eruzioni cutanee su mani e piedi. Questa malattia infettiva può manifestarsi a qualsiasi età, ma i bambini sotto i 5 anni sono più vulnerabili. Nella maggior parte dei casi, la sindrome dell’afta epizootica è un’infezione benigna e non presenta alcun pericolo reale. Scompare da sola dopo alcuni giorni.

Sintomi e trattamento della sindrome piedi-mani-bocca

Dovrebbe essere noto che nel caso di questa malattia, i sintomi si sviluppano solo da tre a sette giorni dopo la contaminazione. Questa fase è un periodo di incubazione per il virus. I principali sintomi che potresti notare nel tuo bambino sono:

La febbre

Un’improvvisa mancanza di appetito

Mal di testa

Mal di gola

Il bambino mostra un pò di irritabilità

Bolle rosse e dolorose in bocca, più o meno simili a afte.

Un’eruzione cutanea, simile ai punti rossi, sulle mani e sulla pianta dei piedi.

La febbre e il mal di gola sono spesso i primi sintomi rivelatori della sindrome di piedi-mano-bocca e della maggior parte delle malattie infettive. Le vesciche e l’eruzione cutanea si verificano più tardi, di solito due giorni dopo l’inizio della febbre.

Trattamento e prevenzione

Una buona igiene è la chiave per prevenire l’afta epizootica. È quindi essenziale insegnare ai tuoi figli come pulire le mani. Devono imparare a farlo dopo aver usato il bagno e prima di mangiare. Se il bambino è all’asilo, il personale addetto alla supervisione deve essere vigile e assicurarsi che non si metta oggetti in bocca. A casa, disinfetta regolarmente le aree comuni, i giocattoli e qualsiasi oggetto che possa trasportare il virus.

Se qualcuno ha la sindrome dell’afta epizootica, il suo potenziale di contagio sugli altri sarà maggiore durante la prima settimana. In caso di contatto con gli altri, occorre prestare attenzione a insegnare ai più piccoli le azioni di base per evitare il contagio degli altri bambini. Dovrebbero evitare di bere o mangiare la stessa cosa negli stessi contenitori degli altri e lavarsi le mani coscienziosamente.

Per curare la malattia, il Dott. Balzamo ritiene che non ci sia necessariamente alcun trattamento da seguire, poiché le bolle di solito scompaiono dopo 5-6 giorni. D’altra parte, è essenziale prestare attenzione ai sintomi per evitare l’applicazione di prodotti dannosi sulle vesciche o per perforarli.

In caso di dubbi o complicazioni (otite), l’esperto raccomanda vivamente una consulenza medica.

