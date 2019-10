Coppia: 8 cose da dire al tuo amato al posto di “Ti amo”

Ecco 8 modi per dire al tuo partner che ti piace e che lo ami, 8 modi alternativi alle famose 2 parole

A volte dire “ti amo” al coniuge può diventare una parola che si dice solo per abitudine e si sente la necessità di dirlo in un modo diverso dal classico ance per spazzare via un pò di routine che potrebbe essersi installata nelle nostre dimostrazioni quotidiane di amore.

Ecco 8 modi alternativi di dire “Ti amo”

1. “Sei così sexy!”

Questa frase detta maliziosamente, lo farà sentire completamente abbagliato. Gli farai capire che sei così tanto attratto da lui da non desiderare nessuno di diverso da lui.

2. “Sono innamorata di te oggi più di ieri”



Questa frase ha una sua specificità: non significa che lo ami più del solito, ma piuttosto che ogni giorno che passa ti rendi conto che il tuo amore per lui cresce sempre di più.

3. “Mi fai ridere così tanto!”

Trascorrere del tempo per ridere è insieme è essenziale per la complicità di una coppia, quindi a volte è bene ricordare al proprio partner quanto il suo umorismo ti attiri, si sentirà felice di sapere di renderti felice.

4. “Adoro il tuo corpo!”

Da quanto tempo non gli ricordi il tuo amore per il suo corpo? Nei tuoi momenti di intimità, guarda fisso ogni parte del suo corpo che apprezzi, poi fallo ammicca un sorriso birichino. Sapere che il proprio corpo è molto seducente per il tuo partner è davvero un bel complimento.

5. “Oggi tutto mi infastidisce, solo con te mi sento bene ..”

Sì, a volte ci sono giorni in cui tutto va storto, ma dire alla persona che amiamo, che è l’unico con cui ci sentiamo bene è un modo dolce per dire che senza di lui la vita sarebbe molto diversa.

6. “Mi piace vederti disegnare, suonare uno strumento, scattare foto, tenere un discorso ….”

Digli cosa ti piace vederlo fare e in cosa provi ammirazione per lui. È un modo per aumentare la passione erotica tra voi e anche per ricordarvi cosa vi lega l’uno all’altro, questi momenti della vostra relazione in cui vi siete scoperti e apprezzati a poco a poco.

7. “Mi piace quando discutiamo, ma mi piace anche quando siamo entrambi in silenzio”

Se siete una coppia che discute spesso, ma sapete anche condividere momenti di silenzio e tranquillità insieme, dirselo è un modo di provare amore verso l’altro senza dire altro, semplicemente stando insieme, a volte non c’è niente di meglio.

8. “Sei ancora più bella/o di quando ti ho incontrato!”

Indubbiamete il suo fascino e la bellezza ti hanno attratto, è importante dirgli che nonostante il tempo trascorso soprattutto se sono passati anni, è ancora più attraente di prima. Se trovi qualcosa di specifico che è cambiato in meglio con l’età o il tempo è ancora meglio: Un fisico più robusto, o la sua barba da quando l’ha lasciata crescere, o il suo seno generoso da quando è diventata mamma.

