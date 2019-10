Scopri quali sono le strategie che consentono a certi rapporti di coppia di durare più a lungo di altri.

L’amore, si sa, è un rebus praticamente impossibile da risolvere. Allo stesso modo anche il rapporto di coppia ha in se dei misteri che sembrano irraggiungibili e ciò perché nella maggior parte dei casi, questi sono legati ai componenti della coppia, ai loro caratteri, all’amore che li regola e a tutta una serie di cose spesso non percepibili dall’esterno.

Sta di fatto, però, che al mondo ci sono coppie che sembrano funzionare per sempre e altre che si compromettono con il tempo. L’amore, anche se può fare la differenza, non è sempre l’unica variabile perché spesso ci sono persone che si amano ma che ciò nonostante non riescono proprio a stare insieme. Certo, caratteri diversi possono incidere molto in tal senso ma spesso è il modo di gestire il rapporto a due ad essere sbagliato o, per meglio dire, poco adatto a far funzionare una storia d’amore. Per fortuna, negli anni e sopratutto osservando le coppie così dette felici, sono stati osservati dei modi di fare in comune che potrebbero essere la chiave di un rapporto destinato a durare, diventando quindi ottime strategie per coloro che, pur amandosi, temono per il benessere della loro storia.

Coppia: le strategie per far durare a lungo la storia

Quando ci si ama, la voglia di restare insieme anche per sempre è tanta e coinvolge più aspetti del vissuto delle persone che la compongono. Purtroppo, tante volte ci sono problemi come la gelosia, ideologie diverse, ritmi apparentemente incompatibili e trascorsi dolorosi che possono intervenire in negativo, mettendo fortemente a rischio la vita a due e portando così alla separazione. Volendo prendere esempio dalle coppie che invece sembrano farcela nonostante i tanti ostacoli della vita, ecco alcune strategie che sembrano essere quelle giuste e in grado di garantire un rapporto in grado di durare nel tempo.

Venirsi incontro. Si cresce con l’idea che l’amore è perfetto e che una volta trovata la persona giusta, tutto sarà rose e fiori. La verità è che l’amore è un sentimento profondo che unisce due persone che, in quanto tali, sono imperfette. Per questo motivo, vivere con l’idea che l’amore si nutra di se stesso è decisamente sbagliata. Stare insieme è diverso da amarsi e mette in gioco diversi fattori come la convivenza, la gestione del tempo libero, della casa, dei figli quando ci sono e di tanti altri fattori che, inevitabilmente, portano al confronto. Per questo motivo, una delle regole d’oro per far si che il rapporto duri è quella di cercare sempre di smussare eventuali spigoli, cercando e trovando sempre un punto di incontro nel quale parlare con calma e trovare soluzioni che vadano bene ad entrambi.

Parlare. Inutile dire che la comunicazione è alla base di un rapporto che funzioni e che renda felice entrambe le parti. Parlando ci si conosce meglio, si impara a capire il punto di vista dell’altra persona e ci si allena nel trovare il modo migliore per vivere determinate situazioni. Con il tempo una buona comunicazione aiuta a capirsi sempre più al primo sguardo e a mettere da parte eventuali problemi, tipici dei primi tempi insieme.

Vivere anche di silenzi. Se parlare è importante, anche i silenzi lo sono purché siano rilassati e sereni. Una coppia in grado di godere dei momenti di silenzio è infatti una coppia che può durare più a lungo. Nei silenzi c’è molto più di quanto si pensi. I cuori si ascoltano e si entra in una sintonia praticamente perfetta, dove basta uno sguardo per capirsi e dove alla base ci sono fiducia, rispetto e semplice voglia di stare insieme. Perché quando ci si ama, il tempo non ha dimensioni o confini e a volte anche stare semplicemente sdraiati vicini ad ascoltare la musica è qualcosa in grado di unire.

Prendersi cura della coppia. Quando si vive insieme, si finisce con il dimenticarsi dell’essere una coppia e questo con il tempo può portare dei problemi. Anche nei momenti più caotici come un trasloco, l’arrivo di un figlio o un periodo pesante per svariati motivi, è importante che la coppia sappia ritagliarsi dei momenti da dedicarsi. Basta poco per alimentare un amore che funziona. Una cena fuori, un pomeriggio al cinema o una passeggiata romantica possono fare la differenza. Ciò che conta è ricordarsi di staccare ogni tanto per prendersi cura l’uno dell’altra e ancor prima di se stessi in quanto coppia. In questo modo la complicità sarà sempre presente e ogni tipo di problema sarà affrontato più rapidamente e con maggior sintonia.

Assecondare l’intimità. Molti vivono il cambiamento nell’intimità come qualcosa di difficile o il segno che l’amore stia svanendo. Ciò avviene in gran parte per la mancanza di informazioni e per la presenza di altre secondo cui un vero amore è fatto di regole tra le quali spicca un numero di incontri intimi sotto il quale non si è più una coppia. La verità è l’intimità di coppia è in costante mutamento. Cambiano le emozioni che si provano, il modo di cercarsi e con il tempo anche il numero di volte in cui ci si cerca. Ciò non significa che l’amore stia svanendo ma che cambia come le persone che lo vivono. Piuttosto che contare il numero di volte o la durata dell’intimità ci si dovrebbe concentrare sulla qualità del tempo trascorso insieme, dedicandosi quante più attenzioni possibili. È altresì importante ricordare che ogni coppia è un mondo a parte e che pertanto non si dovrebbe mai guardare agli altri ma solo a se stessi, preoccupandosi unicamente del proprio benessere e di quello della persona amata.

In questo modo, il rapporto di coppia ha molte più possibilità di durare a lungo e di trasformarsi nella storia della vita. Una prerogativa che ovviamente si estende alle coppie che si amano davvero e che insieme sono pronte e disposte a superare anche le avversità della vita. Per stare insieme occorre infatti essere una coppia resiliente, in grado di trasformare le avversità in opportunità e tutto senza mai mettere da parte la cosa più preziosa, ovvero l’amore.

