Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas Peracchi: reazione di Mercedesz

Eva Henger dice no all’incontro con Lucas Peracchi a Non è la D’Urso: lui sbotta in diretta mentre la fidanzata Mercedesz reagisce così sui social.

Eva Henger ha rifiutato l’incontro con Lucas Peracchi nella puntata di Non è la D’Urso del 28 ottobre. L’ex tronista, di fronte al rifiuto di Eva ha sbottato in diretta mentre la fidanzata Mercedesz si è lasciata andare ad una reazione sui social.

Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger: “amore mio hai fatto la cosa giusta”

Eva Henger che ha rivolto accuse pesantissime a Lucas Peracchi, ha fatto recapitare a Barbara D’Urso con cui ha spiegato il motivo per il quale ha rifiutato l’incontro il fidanzato della figlia Mercedesz.

“Carissima Barbara, conosci bene la stima che io ho nei tuoi confronti e l’affetto che sento per te. Non sono mai mancata ad un impegno preso e anche questa volta sarei stata più che disponibile. Ma mercoledì scorso sono stata avvertita dal mio avvocato che sono usciti degli articoli sui giornali di interviste fatte a Lucas che dice chiaramente che mi ha denunciato per diffamazione…

…A questo punto il mio avvocato mi ha vietato di presenziare finché non può verificare l’autenticità della denuncia. Lo so che da voi Lucas ha negato di aver agito legalmente contro di me, ma anche in questo caso ci sono due verità: quella detta dai giornali e quella che dice lui. A quale dovrei credere io? Non sono abituata a nascondermi davanti ad un confronto. Se volete, in futuro, sono disponibile. Vorrei però, che prima di cominciare Lucas si sottoponesse alla macchina della verità. Sono stanca”, ha fatto sapere Eva che ha dato un ultimatum a Lucas Peracchi.

Lucas ha così sbottato in diretta:

“Posso esprimermi? Se lei è stanca io lo sono ancor più di lei. Ti dico la verità, Barbara, io chiudo qui il discorso. Procederò, adesso lo confermo davanti a tutta Italia, con le mie tutele legali. Non ho ancora fatto la denuncia come detto, perché sono una persona che ha dei valori e delle morali. Comunque sia è la mamma della mia ragazza, quindi prima di fare questa cosa ci voglio pensare due o tre secondi, anche di più.

Lei non si è fatta nessuno scrupolo. Le ho offerto un’occasione d’oro. Quello che lei ha detto è gravissimo e mi ha rovinato la vita. Dopo domenica e anche stamattina mi sono arrivate delle diffide dove la signora Eva Henger, o meglio il suo avvocato e il marito di Eva, invitavano me a non far vedere i messaggi che lei inviava a me a voi e a terzi. Scusatemi un attimo ma qui sto entrando nel paradosso. È stata lei a iniziare tutto questo show, vi ha portato i miei messaggi e adesso io non posso far vedere i suoi? A parte che io non l’avrei fatto a prescindere perché mi reputo un signore e non ho bisogno di queste cose e non lo farò mai.

Se lei si fosse presentata mi avrebbe riposto le mie scuse come io avrei fatto le mie, se si è offesa per ciò che ho detto. Io se ho sbagliato in qualcosa, non so cosa, ma sono disposto a chiederle scusa. Non è voluta venire qui e non ammetterà mai di essersi inventata questo teatro. Io gliel’avevo fornita su un piatto d’argento…”.

Dopo aver seguito tutto da casa, Mercedesz ha pubblicato una storia su Instagram con l’immagine del fidanzato Lucas scrivendo: “bellissimo amore mio. Hai fatto la cosa giusta. Adesso torna a casa da me”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI