Un posto al sole, puntata 5 novembre: Raffaele indaga per Diego

Un posto al sole promette forti emozioni anche nel corso di questa settimana. Raffaele Giordano, con l’aiuto di Franco Boschi, indagherà per Diego.

Un posto al sole è sempre una garanzia, soprattutto questa settimana. Il personaggio di Raffaele Giordano è più convinto che mai dell’innocenza di suo figlio Diego, sull’incidente che ha visto protagonista nelle scorse settimane l’avvocato Aldo Leone.

Per questo motivo è deciso a voler provare l’innocenza di suo figlio e per farlo inizierà a indagare sulla notte dell’incidente.

In questa nuova avventura, il portiere di palazzo Palladini non sarà da solo, ma chiederà l’aiuto dell’ex investigatore Franco Boschi.

Un posto al sole: Raffaele e Franco uniti per Diego

Dalle anticipazioni di Un posto al sole puntata 5 Novembre sembrano esserci nuovi sviluppi per la storyline di Diego Giordano. Dopo che Raffaele gli ha fatto visita si convince che suo figlio è innocente e che non ha mai fatto del male all’avvocato Aldo Leone.

Purtroppo il suo sesto senso non è una prova valida a scagionarlo dalle accuse, per questo motivo ha intenzione di iniziare ad indagare su quella famosa notte da solo. Visto che la polizia sembra essere convinta, viste le innumerevoli prove raccolte, che Diego Giordano abbia provato ad uccidere il compagno della sua amata Beatrice.

Raffaele, come anticipato, non farà tutto questo da solo. Al suo fianco ci sarà l’eroe Franco Boschi. Nella puntata in onda stasera si approfondirà anche il ritorno di Filippo Satori. Filippo, dopo il suo lungo viaggio a Tenerife, è più lontano che mai da sua moglie Serena.

Il motivo? Non riesce a perdonarsi, e a confidarle, di averla tradita durante il suo viaggio di lavoro. La maggiore delle Cirillo è assolutamente ignara di ciò che ha fatto suo marito, ma sicuramente tra non molto scoprirà tutta la verità. Sarà in grado il loro amore di sopravvivere anche questa volta?

