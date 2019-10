Un posto al sole promette tempi difficili anche per i personaggi di Arianna e Michele che, nel corso della puntata del 30 ottobre, saranno minacciati.

Un posto al sole ha deciso di spostare l’attenzione, almeno per un po’, dalla storyline che vede protagonista Diego Giordano, anche se comunque si parlerà di lui, per concentrarsi sui personaggi di Arianna e Michele.

I due, dopo aver tenuto un incontro nella classe di Maurizio, il ragazzo che rapinò Caffè Vulcano e che perse la vita quella notte, sono vittime di minacce da parte del padre del ragazzo che proverà ad intimidirli.

Un posto al sole: Arianna e Michele sono in pericolo

Un posto al sole ha deciso di mettere in pausa la vicenda di Diego Giordano che, dopo aver convocato Niko Poggi in carcere sarà in preda all’angoscia.

Disperato come non mai perché ha iniziato a convincersi che con lui con l’incidente di Aldo Leone non c’entra nulla. Diego ha recuperato la memoria, anche se solo in minima parte, e non ha nessuna intenzione di arrendersi. I medici, tra l’altro, proveranno nella puntata del 30 ottobre di Un posto al sole a risvegliare l’avvocato dal coma in cui è imprigionato.

La scena però sarà tutta incentrata su Arianna e Michele. I due, dopo aver tenuto un intenso incontro nella classe di Maurizio, il ragazzo che rapinò numerose volte Caffè Vulcano, subiranno le minacce del padre del giovane recentemente scomparso.

Un momento difficile per Arianna che, nonostante siano trascorsi dei mesi, è ancora scossa per l’accaduto. Tanto da avere ancora parecchie difficoltà nel parlarne, visto che non voleva nemmeno presenziare all’incontro con la classe del ragazzo. Michele, invece, reagirà in maniera completamente diversa. Dopo di tutto, dalle anticipazioni di Un posto al sole, il giornalista è sempre avuto, e avrà, a che fare con situazioni analoghe. Ha le spalle forti e proverà a convincere Arianna a proseguire per la strada che hanno appena deciso di intraprendere.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Upas, anticipazioni: Diego Giordano è nei guai

Un posto al sole: Giulia Poggi riceve una proposta choc

Anticipazioni Un posto al sole: Giovanna interroga Beatrice